Trump lanza un programa federal para reemplazar a camioneros ilegales por veteranos del Ejército

Publicado por Joaquín Núñez 30 de julio, 2026

La Administración Trump presentó este jueves ‘Freedom Haulers’, una iniciativa destinada a reclutar a veteranos militares para trabajar como conductores de camiones comerciales en todo Estados Unidos. Donald Trump lanzó el programa en la Casa Blanca, donde aseguró que el plan pretende conectar a miles de veteranos con empleos de alta demanda en el sector del transporte de carga.

Acompañando al presidente estuvieron el secretario de Transporte, Sean Duffy, el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, y Nathan Meisgeier, presidente de Werner Enterprises, una de las compañías que participará del programa.

“Estamos tomando medidas para sustituir a los conductores no calificados por veteranos estadounidenses altamente calificados. Cualquier estadounidense que haya conducido un camión pesado para nuestras fuerzas armadas podrá obtener automáticamente una licencia de conducir comercial. Vamos a facilitarles las cosas al máximo a nuestros veteranos”, expresó Trump en el evento.

A su vez, Collins señaló que la iniciativa pone a los estadounidenses en primer lugar: “En lugar de los inmigrantes indocumentados que quieren venir a quitarnos los empleos, pongamos a los veteranos al volante, haciendo que el trabajo sea más seguro y mejor para todos los estadounidenses, a medida que avanzamos, porque ustedes, los veteranos, ya demostraron una vez que pueden hacerlo. Sé con certeza que pueden hacerlo todos los días”.

El lanzamiento de Freedom Haulers se produce mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) investigan una serie de accidentes fatales protagonizados por inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y que, pese a su estatus migratorio, habían obtenido licencias comerciales (CDL) emitidas por distintos estados.

Entre los casos se encuentran el choque ocurrido en Indiana, en el que murieron cuatro personas y cuyo conductor fue posteriormente detenido por ICE, y el accidente en Pensilvania en el que un inmigrante haitiano en situación migratoria irregular fue acusado por la muerte del policía estatal Michael Pahira durante una inspección de vehículos comerciales.