El DOJ acusa a la Facultad de Medicina de la Universidad de California de discriminar racialmente durante los procesos de admisión

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) acusó a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Davis de discriminar racialmente durante los procesos de admisión de nuevos alumnos.

Mediante un comunicado, el DOJ informó de que, tras meses investigando a la facultad, el centro educativo está "infringiendo así la sentencia dictada en 2023 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard (SFFA)".

"Las acciones de Davis Med reflejan tanto un desprecio descarado por el estado de derecho como una clara indiferencia hacia las posibles consecuencias para la salud pública de anteponer la raza al mérito, la capacidad y la competencia", dijo la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del DOJ.

"El Departamento no permitirá que las instituciones educativas violen la ley federal sin que ello tenga consecuencias", agregó.

En el marco de la investigación se hallaron pruebas que determinaban que los dirigentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de California "se jactaban abiertamente de eludir la sentencia de la Corte Suprema utilizando ciertas variables socioeconómicas o desventajas basadas en la clase social como indicadores sustitutivos de la raza".

Para favorecer a ciertos alumnos, la facultad creó la llamada "Escala Davis", con la que clasificaba esas "desventajas" percibidas. El análisis reveló que "solicitantes negros e hispanos eran admitidos en proporciones hasta seis veces superiores a las de los blancos y asiáticos, a pesar de tener, en promedio, unas calificaciones académicas sistemáticamente más bajas".

El centro rechaza las acusaciones

La Facultad de Medicina de la Universidad de California emitió un comunicado con el que rechazó las acusaciones vertidas por el DOJ, asegurando que en ningún momento han infringido las leyes.

"La Facultad de Medicina de la UC Davis discrepa rotundamente de cualquier calificación de sus prácticas de admisión como discriminatorias o contrarias a la legislación aplicable", señaló. "Las conclusiones del informe no reflejan con precisión el riguroso proceso de admisión de la facultad, basado en el mérito y la atención individualizada, ni nuestro firme compromiso con el cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias federales y estatales aplicables".