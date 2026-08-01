El periodista Bertrand Ndongo en Voz News: “La Inmigración ilegal que ha entrado en Ceuta ya es superior a la población local”

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista Bertrand Ndongo sobre la actual crisis migratoria que acontece en España y las consecuencias que esta podría traer para el país ibérico.

“España está viviendo actualmente momentos convulsos debido a un gobierno que está completamente alejado de la realidad. Esta es una situación histórica, es una invasión migratoria donde el 99% son varones fuertes y en edad de trabajar que están entrando con una mentalidad que no habíamos visto nunca. […] Ahora mismo, la inmigración ilegal que ha entrado en Ceuta es superior a la población local. Nosotros hemos hablado con ellos mismos y nos han comentado lo que está pasando. La gente está durmiendo en todas las esquinas y en los parques es casi imposible andar porque es como una especie de alfombra de gente que está durmiendo en el suelo. […] Da la sensación de que todo esto es un simulacro de lo que puede pasar en los próximos años. Da la sensación de que Marruecos tiene el objetivo claro de ocupar Ceuta, luego Melilla y luego Canarias.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.