El Ejército reconstruye su arsenal: Lockheed Martin recibe un contrato de US$58.600 millones para fabricar misiles Patriot

Publicado por Joaquín Núñez 30 de julio, 2026

El Ejército de Estados Unidos adjudicó a la empresa Lockheed Martin un contrato de 58.600 millones de dólares para la producción de producción de misiles interceptores Patriot. La medida busca aumentar el stock de municiones estadounidenses mientras se desarrollan conflictos en Medio Oriente (Irán) e Europa (Ucrania). El acuerdo permitirá al Ejército estadounidense realizar pedidos de misiles PAC-3 MSE durante los próximos siete años, dependiendo de las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Los misiles interceptores Patriot funcionan como un sistema de defensa que busca destruir amenazas en el aire antes de que puedan alcanzar su objetivo. A diferencia de los misiles ofensivos, su función principal es defensiva: proteger fuerzas militares, infraestructura crítica y zonas pobladas frente a ataques aéreos.

En concreto, los misiles incluidos en el acuerdo corresponden a la variante Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Esta tecnología utiliza un sistema de impacto directo conocido como 'hit-to-kill', que destruye la amenaza al colisionar con ella a alta velocidad, sin depender de una explosión tradicional.

Según informó The Hill, antes de la guerra con Irán, el número de interceptores Patriot era de 2.330. No obstante, para abril se había reducido a más de la mitad. Actualmente, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se estima que el arsenal actual es de menos de 1.000 unidades.

La adjudicación convierte un acuerdo preliminar de un año, firmado en abril por 4.700 millones de dólares, en un programa de adquisición de siete años que abarca los ejercicios fiscales 2026 a 2032. Se trata del mayor contrato adjudicado hasta la fecha para la producción de misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE. El acuerdo establece un contrato de siete años mediante el cual el Ejército estadounidense podrá realizar pedidos siempre que cuente con los fondos aprobados por el Congreso.

En cuanto a las metas de producción de armamento, Reuters informó que los negociadores del Pentágono han presionado a los principales contratistas para incrementar el ritmo, mientras que el presidente Donald Trump firmó este año una orden ejecutiva orientada a identificar empresas de defensa con bajo desempeño en contratos gubernamentales.

Lockheed Martin es una empresa estadounidense de defensa y aeroespacial que desarrolla aeronaves militares, sistemas de misiles, tecnologías de defensa antimisiles, satélites y otros sistemas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y países aliados.