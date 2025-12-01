El programa de reasentamiento afgano, a examen tras el tiroteo y el atentado planeado contra la Guardia Nacional

El senador Rick Scott, uno de los republicanos que han pedido una investigación sobre la 'Operation Allies Welcome'. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Just The News 1 de diciembre, 2025

La Operation Allies Welcome, que fue diseñado por la Administración Biden para ayudar a los aliados afganos a reasentarse en EEUU, es probable que se someta a escrutinio tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC.

Legisladores del Partido Republicano han dicho que quieren examinar el programa, pero por el momento no está claro si se creará un comité especial bipartidista en la Cámara de Representantes o en el Senado, dado que algunos demócratas están presionando en contra.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue detenido el miércoles tras producirse un tiroteo a pocas manzanas de la Casa Blanca. Resultó herido durante el incidente y fue trasladado al hospital junto con la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24. Beckstrom falleció el jueves.

Lakanwal está acusado de tres cargos de posesión de un arma de fuego durante un crimen violento y dos cargos de asalto con intención de matar mientras estaba armado.

El sospechoso habría sido investigado para su reasentamiento en EEUU

Según la CIA, Lakanwal había trabajado anteriormente con la agencia y con las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán durante los 20 años de guerra.

En mayo, la Administración Trump acabó formalmente con las protecciones de deportación para los afganos que vivían en Estados Unidos tras la retirada de Afganistán. Los funcionarios argumentaron que las condiciones en el país, a pesar del control talibán, habían mejorado lo suficiente como para que las salvaguardias ya no fueran necesarias.

La inmigración afgana en pausa indefinida

Numerosos legisladores del Partido Republicano piden restricciones más estrictas para los refugiados y una revisión completa del programa OAW.

Según el USCIS, la administración ha puesto la inmigración afgana en pausa indefinida "a la espera de una nueva revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes." Trump también ha ordenado una reevaluación de los casos de afganos que entraron bajo OAW y otros programas posteriores a la retirada, mientras que el Departamento de Estado ha suspendido toda la tramitación de visados para Afganistán hasta nuevo aviso.

"Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden", dijo Trump el miércoles en Mar-a-Lago. "Y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni contribuya a nuestro país".

También se ha ordenado a USCIS revisar las aprobaciones de tarjetas verdes relacionadas con 19 países en respuesta al incidente.

El senador Rick Scott, republicano de Florida, hizo un llamamiento al Congreso para que apruebe su legislación, la Afghan Vetting Accountability Act, que exigiría una "investigación recurrente y periódica" de los evacuados admitidos desde Afganistán en 2021-2022, apuntando implícitamente a los admitidos en virtud de la OAW, según Axios.

El senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, la representante Mary Miller, republicana por Illinois, y el representante Chip Roy, republicano por Texas, han pedido amplias deportaciones de inmigrantes "islamistas" tras el tiroteo.

Los demócratas califican las revisiones de "acoso"

El senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, un acérrimo demócrata de la "resistencia" anti-Trump, argumentó que la administración Trump está "acosando" a los refugiados afganos tras el tiroteo.

"Ir tras un gran grupo de personas, la mayoría de las cuales creo que solo están tratando de vivir sus vidas, criar a sus familias, ir a trabajar todos los días, que el gobierno de Estados Unidos los acose años después no tiene mucho sentido para mí", dijo Kelly el domingo en el programa State of the Union de CNN.

Abordando el reciente tiroteo, el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, dijo el domingo que "siempre debemos revisar nuestra investigación de antecedentes" de los refugiados "pero en este caso, no hay pruebas de que hubiera algo que escapara a la investigación de antecedentes."

© Just The News.