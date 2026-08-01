Un camión con explosivos estalla en Colombia a días de la investidura presidencial

Un policía inspecciona el lugar tras la explosión de un camión AFP

Publicado por AFP 1 de agosto, 2026

Un camión con explosivos estalló este sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, constataron periodistas de la AFP.

En la madrugada del sábado los reporteros registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado, que ha dejado alrededor de 11 personas heridas.

De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, el abogado prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

La investidura de De la Espriella

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.