Interior anuncia fuertes recortes de agua del río Colorado a Arizona, California y Nevada por la sequía extrema

Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

El Departamento del Interior presentó este viernes su plan para la gestión futura del río Colorado, que contempla importantes recortes de agua para varios estados del oeste del país. La medida responde a las sequías récord.

Según la hoja de ruta de la Oficina de Reclamación de EEUU, los estados de la cuenca baja —Arizona, California y Nevada— podrían enfrentar recortes colectivos de hasta 3 millones de acre-pies de agua al año (unos 3.700 millones de metros cúbicos) hasta 2036. Esa cantidad equivale aproximadamente al consumo anual de nueve millones de hogares.

El alcance real de las reducciones dependerá de los niveles de las reservas y de las condiciones hidrológicas. El plan entrará en vigor en octubre y se aplicará durante dos años, tras los cuales será reevaluado.

"El Departamento tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema del río Colorado siga siendo fiable y resiliente para los millones de estadounidenses, comunidades e industrias que dependen de él", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

Una disputa que se agrava

Las medidas buscan aliviar un conflicto por el agua que lleva años dividiendo a la región y que se ha intensificado este año por una sequía excepcional. A mediados de julio, los niveles combinados del lago Powell y el lago Mead —los dos mayores embalses de Estados Unidos, ambos alimentados por el Colorado— alcanzaron su punto más bajo en más de 60 años.

El río Colorado abastece de agua potable a más de 40 millones de personas y genera energía hidroeléctrica en siete estados. Sin embargo, la situación no afecta por igual a todos. Los estados de la cuenca alta —Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México— no sufrirán los mismos recortes que los de la cuenca baja, una diferencia que probablemente generará nuevas tensiones.