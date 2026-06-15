Gavin Newsom denuncia una "venganza personal" de Trump y asegura que es investigado por agentes federales

Publicado por Joaquín Núñez 15 de junio, 2026

Gavin Newsom denuncia una persecución judicial de Donald Trump en su contra. En una conferencia de prensa realizada el lunes, el gobernador de California aseguró que agentes federales lo están investigando a él y a su esposa, Jennifer Siebel, y a su jefe de gabinete, Nathan Barankin. El demócrata afirmó que no tienen nada que esconder y que se trata de una "venganza personal" por parte de Trump.

Pese a que el Departamento de Justicia (DOJ) no ha confirmado ninguna investigación en curso contra el gobernador de California y su esposa, Newsom brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que su familia es víctima de una persecución judicial.

Además, señaló que las supuestas investigaciones están relacionadas con sus ambiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

"En los últimos días, agentes federales han llamado a las puertas de familiares, amigos y antiguos empleados. No porque hayan descubierto un delito, sino porque simplemente están tratando de encontrarlo. Están exigiendo registros. Están abusando del proceso del gran jurado, revisando minuciosamente años y años de documentos al azar. Donald Trump no solo me está atacando por mis tuits maliciosos. Me está atacando porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya criticado constantemente una y otra vez por sus mentiras y engaños", expresó Newsom.

"Donald Trump, que sé que está viendo esto porque lo ve todo. Tengo un mensaje para ti. Puedes citar mis registros. Puedes investigarme. Puedes acosarme. Pon mi nombre en todas y cada una de las listas de enemigos que tengas, pero deja a mi esposa y a mi familia fuera de tu venganza personal", añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca, algunos antiguos y actuales adversarios de Trump han sido objeto de investigaciones federales, entre ellos el exdirector del FBI, James Comey; el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton; el gobernador de Minnesota, Tim Walz; el senador Adam Schiff; y el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En diálogo con Fox News Digital, la oficina del gobernador Newsom aseguró que las autoridades federales llevan meses investigándolo sin haber encontrado pruebas suficientes para presentar cargos, por lo que ampliaron el alcance de su investigación.