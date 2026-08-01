El DOJ procede a retirar los cargos contra el exatleta olímpico acusado de dañar el estanque reflectante

Publicado por Misty Severi 1 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia decidió el viernes desestimar la causa penal contra un exdeportista olímpico acusado de dañar intencionadamente el Estante Reflectante del Monumento a Lincoln, alegando que nueva información demostraba que se trataba del resultado de un trabajo realizado con prisas.

El departamento señaló que la información facilitada desde la imputación del ex piragüista olímpico David Hearn reveló que los daños se debieron a una "instalación defectuosa por parte del contratista" y a "la prisa por completar el proyecto antes de los actos relacionados con la celebración de America 250 en las semanas cercanas al Día de la Independencia de 2026", según la Associated Press.

"Teniendo en cuenta toda esta información recién descubierta, resulta difícil atribuir los daños generalizados sufridos por el Estante Reflectante al vandalismo, y mucho menos establecer ese hecho más allá de toda duda razonable", afirmó la fiscal federal Jeanine Pirro en el escrito.

Hearn fue una de las siete personas que se enfrentaron a acusaciones por lo que, según la administración, fueron intentos de sabotear el proyecto de renovación. A principios de este mes, Hearn se declaró inocente de un cargo de destrucción de propiedad , el único delito grave entre los siete sospechosos.

Los abogados del exolímpico afirmaron en un comunicado a la AP que el Gobierno le debe una disculpa a su cliente y que nunca se debería haber presentado el caso contra él.

"Su desestimación hoy no borra el abuso de poder por parte del Gobierno al detener y acusar a un estadounidense patriota que no hizo nada malo", afirmaron los abogados. "La actuación del Gobierno fue del tipo "preparar, disparar, apuntar". La administración le debe una disculpa al Sr. Hearn".

La medida aún debe ser aprobada por un juez. Si el juez no accede a desestimar los cargos, Hearns se enfrentará a juicio el 28 de septiembre en el Tribunal Superior de Washington D. C.

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