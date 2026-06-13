Virginia prohíbe las máscaras de ICE y la Administración Trump responde con una demanda

Publicado por Joaquín Núñez 12 de junio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó este jueves al estado de Virginia por una ley que prohíbe a los agentes federales de inmigración operar con el rostro cubierto y exige que exhiban identificación visible durante sus operativos. La Administración Trump sostiene que las leyes estatales son "inconstitucionales", puesto que el estado no tiene autoridad constitucional para imponer requisitos operativos a agentes federales.

En mayo, la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, firmó una serie de leyes y decretos relacionados con las fuerzas del orden que entrarán en vigor en julio. En concreto, establecerán requisitos de identificación y restricciones a la cooperación con las agencias policiales locales y estatales. Una de las disposiciones más polémicas prohíbe que agentes federales de inmigración operen con el rostro cubierto.

"Los agentes del orden que usan máscaras en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública", declaró la demócrata en un comunicado. "Los estadounidenses han presenciado los horrores que pueden ocurrir cuando agentes federales de inmigración enmascarados recurren a tácticas policiales basadas en el miedo y a una puesta en escena policial en las calles estadounidenses, como en Minnesota, donde fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti". sumó.

Además, a pocos días de asumir el cargo, Spanberger canceló la colaboración del estado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Del otro lado, el DOJ argumenta que el uso de máscaras es una medida de seguridad legítima para proteger la integridad física de los agentes y sus familias. A través de un comunicado, la agencia afirma que obligarlos a mostrar sus rostros dificulta la aplicación de las leyes migratorias y pone en riesgo operaciones sensibles.

De acuerdo con la demanda, presentada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, las exigencias impuestas por Spanberger a los agentes federales son "inconstitucionales", argumentando que son una invasión directa de competencias federales.

"Los agentes de las fuerzas del orden arriesgan sus vidas cada día para garantizar la seguridad de los estadounidenses, y no merecen que se divulguen sus datos personales ni que se les acose simplemente por cumplir con su deber", declaró Todd Blanche, fiscal general interino, quien ya fue nominado por el presidente Donald Trump para ser confirmado en su puesto por el Senado.

"Las políticas de Virginia contrarias a las fuerzas del orden regulan al Gobierno federal y están diseñadas para poner en peligro a nuestros agentes. Estas leyes no pueden seguir vigentes", añadió.