Thune bajo la lupa: crece la tensión entre Trump y el líder de la mayoría republicana en el Senado en un momento crítico de la legislatura

Publicado por Israel Duro 27 de julio, 2026

En un momento crítico -y difícil- para la agenda republicana, John Thune se encuentra el ojo del huracán. El líder de la mayoría en el Senado está siendo, cuando menos, "demasiado precavido" -en palabras del senador John Kennedy- y a Donald Trump "la paciencia se le está agotando" ante la falta de resultados, como advirtió la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt recientemente.

Frustrado por la incapacidad de los congresistas conservadores en sacar adelante la SAVE Act, Trump llegó a decir en un mitin la pasada semana que la Cámara Alta es "un lugar al que se envían las cosas cuando se quiere que desaparezcan" e instó a sus seguidores a presionar a Thune: "Que todo el mundo llame a John Thune. Es el líder del Partido Republicano, y que le digan que apruebe todo esto".

Thune responde que la Casa Blanca se equivoca de objetivo

Un gesto al que el veterano senador por Dakota del Sur, que ha repetido en numerosas ocasiones que la aritmética parlamentaria no da para sacar adelante la norma, no tardo en responder, pasando la pelota al tejado de la Casa Blanca, al asegurar que están poniendo el foco en la persona equivocada:

"En lugar de, ya sabes, señalar con el dedo a los republicanos, podrían plantearse ir a por quienes están bloqueando la propuesta en el pleno, que son los demócratas. Y si hay republicanos a los que creen que pueden convencer, que les llamen por teléfono. Hagamos que voten a favor".

Los murmullos contra Thune entre senadores del GOP comienzan a subir de tono

La situación ha hecho que cada vez más voces entre los senadores republicanos comiencen a sacar a la luz sus discrepancias con las maneras y los tiempos de Thune en algo más que murmullos. Por ejemplo, John Kennedy, pese a asegurar "amar" al líder de la mayoría en la Cámara Alta, se mostró crítico con la gestión de asuntos apremiantes como la propia SAVE Act y sobre todo, las negociaciones para evitar un nuevo cierre de Gobierno en septiembre:

"Mira, no quiero faltarle al respeto. Me encanta John Thune. Es mi líder. Es muy inteligente. Es más guapo que yo. Pero creo que está siendo demasiado cauteloso. Quiere dedicarnos el resto del tiempo a hablar con el senador Schumer sobre el cierre del Gobierno".

Algo que, en su opinión, no es más que una pérdida de tiempo, ya que "el ala de Graham Platner" del Partido Demócrata "no va a permitir que Schumer esté de acuerdo con nosotros. Ya quieren darle a Schumer un albornoz, un polo y mandarlo a la cama temprano, para que se jubile. No creo que Chuck pueda estar de acuerdo con nosotros. Creo que va a paralizar el Gobierno".