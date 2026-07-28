USCIS anuncia un cambio en las normas del sistema de asilo para reducir el retraso de cientos de miles de solicitudes pendientes

Publicado por Carlos Dominguez 28 de julio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un comunicado tras el anuncio de USCIS sobre un cambio en las normas del sistema de asilo orientado a reducir la acumulación de cientos de miles de casos pendientes.

Hasta ahora, las solicitudes de asilo "afirmativo" (presentadas por personas que no están en proceso de deportación) eran evaluadas primero por un oficial de USCIS. Si el oficial no concedía el asilo, el caso se enviaba a un juez de inmigración, que volvía a examinarlo desde cero. Según el Gobierno, este procedimiento ofrecía a los solicitantes una especie de segunda oportunidad y contribuía a alargar los plazos.

Hasta 444.724 casos, o el 31%, de los 1,43 millones de expedientes acumulados de asilo podrían verse afectados, indicó.

Con la nueva norma interina, USCIS podrá remitir directamente algunas de estas solicitudes a los jueces de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ), sin realizar antes la entrevista personal. El objetivo, según la agencia, es acortar el tiempo total de tramitación y reducir el enorme retraso acumulado en el sistema.

La norma entra en vigor de inmediato

Joseph Edlow, director de USCIS, justificó la medida asegurando que el sistema de asilo "ha sido explotado durante demasiado tiempo para ganar tiempo y obtener autorización de trabajo, no para reclamar protección legítima". Añadió que la norma permitirá concentrar los recursos en quienes realmente temen persecución.

James Percival, consejero general del DHS, fue más directo: afirmó que una de las mayores barreras para hacer cumplir las leyes migratorias son las dilaciones intencionadas y que esta regla ayuda a cumplir el mandato del presidente de mejorar la eficiencia del sistema.

La norma entró en vigor de inmediato.