Washington insiste en la negociación: Trump asegura que existen conversaciones "muy amistosas" con Irán pese al rechazo del régimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de julio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que existen unas “negociaciones muy amistosas” con Irán, a pesar de que el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, aseguró ese mismo día que la delegación iraní no ha presentado ninguna solicitud para continuar las conversaciones y que Teherán rechazó una propuesta estadounidense.

“Ahora mismo, están hablando con nosotros para llegar a un acuerdo. Pero si no hubiéramos actuado con firmeza, no habría ninguna conversación”, declaró Trump durante un discurso en Michigan, en el que también reiteró su postura de que Irán no puede obtener un arma nuclear. “Estamos ganando a lo grande frente a la República Islámica de Irán y nos estamos asegurando de que nunca tenga un arma nuclear. Cuando alguien pregunte: ‘¿Por qué estamos haciendo esto?’, simplemente respondan: ‘Porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear’. Es así de simple”, señaló el mandatario republicano.

Las palabras de Trump tuvieron lugar pocas horas después de que el régimen iraní mostrara señales contradictorias en su conflicto con Washington. Apenas había anunciado que cesaba los ataques contra objetivos estadounidenses en la región e instalaciones clave de sus vecinos del Golfo cuando se conoció que los Guardianes de la Revolución impidieron el paso a seis barcos que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz. "Anoche, seis barcos que intentaban pasar por una ruta diferente a la designada fueron detenidos por la marina de los Guardianes de la Revolución con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar la vuelta", informó un periodista de la televisión estatal iraní.

Teherán había anunciado una pausa en sus bombardeos de represalia contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una tercera noche consecutiva sin ataques, después de que Mike Waltz, embajador ante la ONU, afirmara que Trump estaba "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", aunque sin descartar que se reanuden los bombardeos.