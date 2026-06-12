La junta directiva del Kennedy Center y el DOJ apelan la orden de eliminar el nombre de Trump

Publicado por Williams Perdomo 12 de junio, 2026

La junta directiva del Kennedy Center y el Departamento de Justicia apelaron la decisión de un juez federal que ordenaba la eliminación del nombre del presidente Donald Trump del recinto de artes escénicas.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado que se eliminara el nombre de Trump del edificio de la capital del país que alberga el Centro Kennedy antes del viernes.

El consejo de administración y el Departamento de Justicia presentaron este jueves una apelación solicitando a Cooper que suspendiera su fallo.

"Exigir un cambio de nombre ahora, para luego potencialmente volver al nombre actual tras una apelación, sería increíblemente confuso para el público", argumentaron.

"Si no se concede una suspensión, los demandados se verán obligados a malgastar tiempo y dinero, tanto al retirar la señalización como al tener que volver a colocarla tras la apelación", afirmaron.