La junta directiva del Kennedy Center y el DOJ apelan la orden de eliminar el nombre de Trump
El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado que se eliminara el nombre de Trump del edificio de la capital del país que alberga el Centro Kennedy antes del viernes.
La junta directiva del Kennedy Center y el Departamento de Justicia apelaron la decisión de un juez federal que ordenaba la eliminación del nombre del presidente Donald Trump del recinto de artes escénicas.
El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado que se eliminara el nombre de Trump del edificio de la capital del país que alberga el Centro Kennedy antes del viernes.
El consejo de administración y el Departamento de Justicia presentaron este jueves una apelación solicitando a Cooper que suspendiera su fallo.
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Williams Perdomo
"Exigir un cambio de nombre ahora, para luego potencialmente volver al nombre actual tras una apelación, sería increíblemente confuso para el público", argumentaron.
"Si no se concede una suspensión, los demandados se verán obligados a malgastar tiempo y dinero, tanto al retirar la señalización como al tener que volver a colocarla tras la apelación", afirmaron.
La decisión del juez
En su fallo del 29 de mayo, Cooper afirmó que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido renombrado ilegalmente en honor a Trump y que solo el Congreso tiene derecho a cambiar su nombre.
Dio a la administración 14 días para eliminar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material relacionado con el lugar.
Cooper también emitió una orden judicial que bloquea temporalmente la exigencia de Trump de cerrar el Centro Kennedy durante dos años para realizar renovaciones, que debían comenzar en julio.