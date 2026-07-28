“El Partido Demócrata se ha vuelto un partido comunista estadunidense y los republicanos no pueden permitirse perder contra ellos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y exjefe de staff del Congreso de los Estados Unidos Art Estopiñán, con quien conversó sobre los pasos que debe tomar el Partido Republicano contra una izquierda radical que cada instante parece apoderarse más y más del Partido Demócrata.

“El conflicto puede tener un impacto muy importante contra los republicanos para las elecciones de noviembre. La realidad es que los republicanos necesitan comunicarles a los votantes sobre los esfuerzos que Trump está tratando de realizar para combatir la amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos en Irán. […] Muchos hispanos y afroamericanos entienden que el socialismo representa cero crecimiento económico. El Partido Demócrata se ha vuelto un partido comunista y no podemos dejar que tomen el poder […] De cara a las elecciones de medio término, los republicanos deben enfocarse la amenaza de los comunistas demócratas, en la economía, defensa e infraestructura”, dijo Estopiñán.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.