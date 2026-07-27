Un juez federal rechaza el intento de declarar ilegal la Comisión de Libertad Religiosa de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 27 de julio, 2026

Un juez federal desestimó una demanda que buscaba declarar ilegal la Comisión de Libertad Religiosa creada por el presidente Donald Trump. En un fallo de 49 páginas, el juez John Cronan concluyó que sus integrantes cumplen con el requisito legal de mantener una composición "razonablemente equilibrada" y que la ley no exige la representación de todas las confesiones religiosas.

El magistrado rechazó la demanda presentada por una coalición interreligiosa integrada por organizaciones musulmanas, hindúes y otros grupos, que sostenían que la comisión excluía a religiones no judeocristianas en violación de la Federal Advisory Committee Act (FACA).

La legislación fue aprobada en 1972 y establece que determinados comités asesores creados por el Gobierno federal deben estar "razonablemente equilibrados" en cuanto a los puntos de vista representados.

“Entre sus miembros se encuentran trabajadores de los sectores público, privado y sin fines de lucro; tienen experiencias de vida muy diversas, desde un expresentador de un popular programa de televisión hasta un vicegobernador estatal. Son tanto líderes religiosos como feligreses de a pie y —en la medida en que eso importe— abarcan a seguidores de al menos cinco religiones diferentes”, escribió el juez Cronan en su fallo.

Trump creó la Comisión de Libertad Religiosa mediante una orden ejecutiva en mayo de 2025 con el objetivo de elaborar un informe sobre los fundamentos de la libertad religiosa en Estados Unidos, las amenazas que enfrenta ese derecho y posibles recomendaciones para fortalecer su protección.

"Al inclinar nuestras cabezas en este hermoso día, una vez más tenemos que confiar en nuestro Dios, porque nuestro Dios sabe exactamente a dónde vamos... y que Él siga escuchando nuestras oraciones, guiando nuestros pasos y construyendo nuestra amada nación a alturas aún mayores", expresó el presidente durante el evento de lanzamiento de la comisión en mayo de 2025.

Recientemente, la comisión publicó un borrador de su informe, en el que sostiene que la libertad religiosa constituye uno de los pilares fundamentales de Estados Unidos y propuso reforzar la cooperación entre el Estado y las organizaciones religiosas.

Si bien la comisión tenía originalmente 14 miembros, quedó con 13 luego de la remoción de la modelo y autora Carrie Prejean Boller. Su salida se produjo luego de la controversia generada por declaraciones realizadas durante una audiencia sobre antisemitismo en febrero de este año.

Actualmente, la comisión es presidida por Dan Patrick, vicegobernador de Texas. Entre sus integrantes más reconocidos están Ben Carson, el reverendo Franklin Graham y el cardenal de Nueva York Timothy Dolan.