Keiko Fujimori toma posesión como nueva presidenta de Perú

Keiko Fujimori, durante su toma de posesión como presidenta de Perú. 28 de julio de 2026AFP.

Publicado por Alejandro Baños 28 de julio, 2026

Keiko Fujimori inició su mandato como nueva presidenta de Perú un mes después de lograr una ajustada victoria en las elecciones frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

La legisladora conservadora, hija del expresidente Alberto Fujimori, se impuso en las urnas por algo más de 50.000 votos, con el 50,1% de apoyo.

"Juro que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que me ha confiado la nación para el período 2026-2031", dijo Fujimori durante una ceremonia celebrada en el Congreso peruano.

De este modo, Fujimori se convierte en la segunda mujer en presidir Perú tras Dina Boluarte.

El primer reto de la nueva presidenta peruana será contener el crimen organizado que azota al país, tal y como prometió durante su campaña electoral.

A la toma de posesión de Fujimori asistieron varios mandatarios, entre los que se encontraban los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Nasri Asfura (Honduras), además del rey de España, Felipe VI.