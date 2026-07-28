Publicado por Joaquín Núñez 27 de julio, 2026

Donald Trump defendió su agenda económica en un evento en Milford, Michigan. Desde el centro de pruebas de General Motors, el presidente aseguró que los aranceles impulsados por su Administración están atrayendo inversiones, fortaleciendo la industria automotriz y generando nuevos empleos en el estado.

Antes del evento, la Casa Blanca difundió un informe en el que remarcó que las políticas de Trump han ayudado a la "recuperación" de la industria automotriz estadounidense. Entre las inversiones mencionadas estuvieron una de 6.000 millones de dólares de General Motors para ampliar su producción en el país, la expansión de su planta de Orion Township y la incorporación de nuevos turnos de trabajo en Flint.

"Durante décadas, nos dijeron que era totalmente imposible recuperar la industria manufacturera estadounidense. Obama lo decía, pero resultó que lo único que realmente se necesitaba para recuperarla era un nuevo presidente", expresó el presidente.

Sobre su política comercial, el republicano sostuvo que su estrategia busca incentivar a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos en lugar de fabricar en el extranjero.

"Mi política es sencilla: si fabricas tu camioneta o tu auto en un país extranjero, tienes que pagar por el privilegio de introducirlo en nuestro mercado y ganar mucho dinero. Pero si construyes tu fábrica en Michigan o en algún lugar de nuestro país, y fabricas tus automóviles o camionetas aquí mismo en Estados Unidos, no pagas ningún arancel", añadió.

Más adelante en el evento, subió al escenario Brian Pannebacker, fundador de 'Auto Workers for Trump', quien le agradeció al presidente por su agenda: "Podemos agradecerle a este señor que todos estos empleos estén regresando. Y lo escucho todo el tiempo de todos mis contactos en las diferentes plantas automotrices del área metropolitana de Detroit: ¡los empleos están regresando a Estados Unidos!".

"Estamos construyendo más fábricas de autos y más plantas que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. (...) Por fin, Michigan tiene un presidente que defiende a los trabajadores automotrices de Michigan y pone a Estados Unidos primero", continuó Trump.

Además, el presidente impulsó a una serie de candidatos republicanos que cuentan con su respaldo. Entre ellos estuvieron John James (candidato a gobernador), Mike Rogers (candidato al Senado), Michael Bouchard (candidato a la Cámara de Representantes) y Amir Hassan (candidato a la Cámara de Representantes).

"Señor presidente, nos aseguraremos de crear un entorno que nos permita atraer esa inversión de vuelta al estado de Míchigan para generar empleos aquí mismo, con los mejores trabajadores automotrices del mundo", expresó James, quien competirá en las primarias contra el empresario Perry Johnson.