La Casa Blanca oficializa la permanencia de Todd Blanche al frente del Departamento de Justicia

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de junio, 2026

El presidente Donald Trump oficializó este lunes la nominación de Todd Blanche para desempeñarse de forma definitiva como fiscal general de los Estados Unidos.

La notificación formal enviada a la cámara alta del Capitolio se produce días después de que el mandatario estadounidense anticipara su determinación durante una cena privada celebrada en el Jardín de las Rosas.

Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general adjunto, asumió la dirección interina del Departamento de Justicia (DOJ) tras la destitución de Pam Bondi el pasado abril, consolidándose como la opción principal para sustituirla.

Comienza el proceso de control en el Comité Judicial

Para asumir de manera formal el liderazgo del Departamento de Justicia, Blanche deberá sortear el proceso de audiencias de confirmación en el Senado.

El panorama en la Comisión de Asuntos Judiciales anticipa un examen detallado, donde las bancadas legislativas evaluarán la postura del nominado respecto a las iniciativas de reforma interna de la institución.

Varios legisladores republicanos han condicionado el respaldo explícito a los nominados de la cartera judicial basándose en las futuras directrices de la agencia, particularmente tras las recientes discusiones en torno al fondo propuesto por la Administración contra la instrumentalización política del sistema legal.

Senadores clave del panel evaluador, como el tejano John Cornyn y el representante por Carolina del Norte, Thom Tillis, manifestaron de forma independiente a Politico que su voto final dependerá estrictamente del tenor de las respuestas que Blanche ofrezca durante sus comparecencias ante el comité.

Dado el estrecho equilibrio de fuerzas, el disenso de un solo miembro de la bancada mayoritaria republicana en dicha comisión podría ralentizar el curso del nombramiento.

Por el contrario, el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano por Iowa Chuck Grassley, respaldó decididamente la selección del jefe de Estado.

A través de un pronunciamiento emitido este lunes, el veterano legislador afirmó que Blanche está ampliamente calificado y ha demostrado una firme dedicación a la tarea de restablecer la ley y el orden en todo el territorio nacional.

Con la nominación formal radicada ahora en el Capitolio, la Casa Blanca confía en inaugurar una etapa de estabilidad técnica y firmeza institucional bajo la dirección permanente de Blanche.