Un inmigrante ilegal es condenado a 20 años por matar al dueño de un restaurante en Nashville

Publicado por Diane Hernández 28 de julio, 2026

Un inmigrante ilegal de nacionalidad mexicana fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Matthew Carney, propietario del restaurante Smokin' Thighs, en Nashville (Tennessee), en un caso que ha vuelto a poner el foco sobre la inmigración ilegal y la cooperación entre las autoridades estatales y federales en materia migratoria.

Ulises Raigoza-Martínez se declaró culpable el pasado 22 de julio de los delitos de asesinato, robo de bienes por un valor superior a 10.000 dólares, manipulación de pruebas y otro cargo adicional por robo. Tras la sentencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria (immigration detainer) para que el condenado sea entregado a las autoridades federales una vez cumpla su condena y pueda iniciarse su proceso de deportación.

El crimen ocurrió durante un robo

De acuerdo con la investigación policial, los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2024 en el estacionamiento del restaurante Smokin' Thighs.

Las autoridades sostienen que Raigoza-Martínez recorría el estacionamiento cuando se detuvo junto a la camioneta de Matthew Carney para robar herramientas. Al percatarse del robo, el empresario salió del establecimiento para enfrentarlo.

En ese momento, el acusado aceleró el vehículo para escapar, atropelló a Carney y lo arrastró sobre el capó antes de que la víctima saliera despedida al girar el automóvil. Carney sufrió heridas de extrema gravedad y falleció días después, el 4 de julio de 2024, en un hospital de Nashville.

La Policía de Nashville arrestó a Raigoza-Martínez el 18 de julio de 2024, menos de un mes después del ataque.

DHS: "Nunca debió haber estado en nuestro país"

Tras conocerse la sentencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que ICE presentó una orden de retención para impedir que el condenado sea liberado al terminar su pena sin pasar antes a custodia migratoria.

La subsecretaria del DHS, Lauren Bis, afirmó:

"Este inmigrante ilegal con antecedentes penales se declaró culpable de asesinato, robo y manipulación de pruebas tras atropellar y matar a Matt Carney en Nashville. Nunca debió haber estado en nuestro país para cometer este atroz asesinato. Trabajaremos con nuestros socios estatales y locales en Tennessee para garantizar que sea entregado a la custodia de ICE una vez cumpla su condena, para que podamos expulsarlo del país."

El DHS también indicó que Raigoza-Martínez aseguró haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos por la frontera de Texas en 2021, durante la Administración Biden.

ICE buscará su deportación La orden de retención migratoria presentada por ICE solicita a las autoridades penitenciarias de Tennessee que notifiquen a la agencia antes de la liberación del recluso para asumir su custodia e iniciar formalmente el procedimiento de expulsión del país.

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​Los registros del sistema penitenciario del condado de Davidson muestran que Raigoza-Martínez permanece bajo una retención de ICE, lo que impide su liberación sin coordinación con las autoridades migratorias federales.

El legado de Matthew Carney

Matthew Carney, de 42 años, era propietario del restaurante Smokin' Thighs y era ampliamente conocido en la comunidad de Nashville.

Su obituario lo describe como una persona de "espíritu alegre", con una "risa contagiosa" y una personalidad que iluminaba cualquier reunión. "Sus amigos lo conocían como el alma de la fiesta, por su actitud positiva, su sentido del humor y su lealtad hacia quienes amaba", señala la esquela.

Carney dejó a su esposa, Molly, además de sus padres, hermanos, abuela y varios sobrinos, quienes continúan lamentando su pérdida