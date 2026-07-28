Trump despide a Lindsey Graham en la Catedral Nacional de DC: "Fue un gigante del Senado"

Publicado por Joaquín Núñez 28 de julio, 2026

Donald Trump encabezó el funeral de Lindsey Graham en la Catedral Nacional de Washington DC. El presidente recordó al senador de Carolina del Sur como un "amigo" y un "gigante del Senado". La ceremonia reunió a miembros del gabinete, el Congreso e incluso líderes internacionales como Volodímir Zelenski de Ucrania y Benjamin Netanyahu de Israel.

Durante su intervención, Trump recordó la relación que construyó con Graham, quien pasó de ser uno de sus rivales en las primarias republicanas de 2016 a convertirse en uno de sus aliados más cercanos en el Senado.

El presidente recordó el duró comienzo de la relación en su discurso: "Lindsey y yo no tuvimos precisamente el mejor comienzo. Cuando nos enfrentamos como candidatos en 2016, Lindsey dijo algo desagradable, así que, naturalmente, compartí su número de celular personal con los millones de personas que estaban viendo el programa. Pero fue Lindsey quien se rió último, porque, aunque le saturé el teléfono durante un día, nos hicimos amigos y Lindsey no dejó de llamarme durante los siguientes diez años". La anécdota de Trump se remonta a 2016, cuando literalmente compartió el número de teléfono de Graham en televisión nacional.

Además, el presidente habló del legado político de Graham, describiéndolo como alguien "inquebrantable en sus principios, pero siempre dispuesto a escuchar": "Tenía una fe inquebrantable en la justicia del poder estadounidense. Sentía en lo más profundo de su ser que nuestro destino es ganar, y que su tarea era hacer todo lo posible para asegurar que nuestros enemigos perdieran".

"Por encima de todo, Lindsey Graham amaba a Estados Unidos y creía en el pueblo estadounidense; si compartías esa visión, tenías un amigo en Lindsey. Si no la compartías, no había oponente más feroz ni más constante. Nuestra nación necesita más hombres y mujeres como esa gran persona", continuó.

El presidente terminó despidiendo a su amigo de la siguiente manera: "Como hermano, senador, guerrero y patriota, resistió hasta la última prueba... y cada adversidad. Y ahora, lleva la Corona de la Vida en el cielo, reunido con sus padres y reunido con su Señor. Lindsey, te queremos, que Dios te bendiga, siempre estaremos contigo, y fuiste muy, muy especial".

Horas antes, Graham fue homenajeado en un servicio conmemorativo en la Rotonda del Capitolio, al que asistieron legisladores y exlegisladores de ambos partidos.