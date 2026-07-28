EEUU y Emiratos Árabes Unidos unen fuerzas para impulsar el desarrollo de IA en el ámbito militar

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, durante una comparecencia de prensa. Marzo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 28 de julio, 2026

En un movimiento estratégico destinado a optimizar la seguridad en Oriente Medio, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos anunciaron un acuerdo histórico para establecer el primer grupo de trabajo bilateral dedicado exclusivamente al desarollo de la inteligencia artificial (IA) aplicada en el ámbito militar.

A través de un comunicado, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó de que este proyecto, bautizado con el nombre de Task Force Talon Synapse, se pondrá en marcha en las próximas semanas. Fortalecerá la alianza de Washington DC con uno de sus principales socios en la región.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, aseguró que este acuerdo con "uno de nuestros socios regionales más competentes" servirá para "proporcionar rápidamente a nuestros combatientes los avances en IA que van surgiendo".

"Juntos, nosotros y nuestros socios emiratíes compartimos un firme compromiso con la adopción de aplicaciones de IA que fomenten la innovación con rapidez y a gran escala", agregó el almirante Cooper.

El centro neurálgico de la unidad estará radicado en Abu Dabi y contará con un equipo altamente especializado de aproximadamente 20 expertos estadounidenses y emiratíes. Contará con personal con experiencia en inteligencia artificial, big data y ciberseguridad.

La creación de la Task Force Talon Synapse no surgió de forma fortuita: es fruto de gestiones diplomáticas y militares que iniciaron el CENTCOM y Emiratos Árabes Unidos el año pasado y que impulsaron ambos países en los últimos meses. Las bases de este acuerdo las cimentaron el almirante Cooper y el asesor de Seguridad Nacional de Emiratos, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.