Los audios de Biden con el escritor de sus memorias: qué revelan las grabaciones y transcripciones publicadas por el Oversight Project

Publicado por Williams Perdomo 28 de julio, 2026

El Oversight Project anunció este lunes la publicación de las grabaciones de las entrevistas que el entonces exvicepresidente Joe Biden sostuvo con su escritor fantasma, Mark Zwonitzer, entre 2016 y 2017, durante el proceso de elaboración de sus memorias Promise Me, Dad. La organización asegura que obtuvo los audios tras más de dos años de litigios.

Según el grupo, la divulgación de las grabaciones pone fin a una batalla legal iniciada en marzo de 2024, cuando, junto con la Heritage Foundation, emprendió acciones judiciales para obtener los archivos. En un comunicado, afirmó que tanto el Departamento de Justicia de la Administración Biden como los abogados privados del entonces mandatario se opusieron a su publicación.

El Oversight Project sostiene que las grabaciones muestran que la divulgación de información clasificada por parte de Biden fue "mucho más grave" de lo descrito por el fiscal especial Robert Hur en su investigación sobre el manejo de documentos confidenciales.

De acuerdo con la organización, en varios momentos de las entrevistas Biden reconoce que el material que revisa probablemente es clasificado, tras lo cual se producen extensas secciones de audio censuradas por contener información confidencial. El grupo afirma que esas redacciones corresponden a la revelación de información clasificada de la CIA, el Departamento de Defensa (DOD) y otros asuntos relacionados con la seguridad nacional.

El informe sostiene que "el silencio de las redacciones demuestra claramente que Biden reveló de manera consciente y deliberada información clasificada a su escritor fantasma" durante la elaboración del libro.

El Oversight Project también afirma que las grabaciones muestran que, menos de seis meses después de dejar la vicepresidencia, Biden ya presentaba un deterioro que, según la organización, le impedía reconocer las limitaciones para compartir información altamente sensible, incluida documentación de seguridad nacional con un alto nivel de compartimentación.

Asimismo, asegura que los audios reflejan un "deterioro cognitivo significativo" desde 2017. Según el grupo, en las partes de las grabaciones que no fueron censuradas Biden manifiesta en repetidas ocasiones sentirse confundido y tener dificultades para recordar información.

Entre los ejemplos citados por la organización figuran momentos en los que el entonces exvicepresidente olvida el nombre del congresista Jim Clyburn y realiza afirmaciones como "Estoy tan confundido" y "No puedo recordar", las cuales, según el informe, evidencian que "Joe Biden no estaba lúcido en 2017".