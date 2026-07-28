El Congreso avisa a Anthony Fauci que incurrir en perjurio este miércoles invalidará el blindaje legal concedido por Biden

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de julio, 2026

En la antesala de una audiencia de alto perfil en el Capitolio, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, advirtió al exdirector del NIAID, Anthony Fauci, que el indulto preventivo otorgado por la anterior administración no le otorgará inmunidad si falta a la verdad ante los legisladores.

La precisión legal busca delimitar el alcance del perdón firmado por Joe Biden antes de dejar el poder, según reveló Fox News Digital.

Fauci comparecerá este miércoles ante un panel del Senado encabezado por el republicano Rand Paul, apenas días después de la publicación de cientos de páginas de sus diarios escritos durante la pandemia.

Las anotaciones expusieron la preferencia del exfuncionario por la "fama" antes que la salud pública y reabrieron el debate sobre sus decisiones operativas, como el cierre de escuelas y la controversia alrededor del origen del virus.

Los límites legales del perdón presidencial de Biden

La controversia gira en torno al controvertido indulto "preventivo" y "general" expedido por Joe Biden en las últimas horas de su mandato.

La medida abarca posibles faltas cometidas por Fauci desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de su emisión, ligadas a su desempeño en el NIAID y en el equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca. Sin embargo, los legisladores enfatizan que dicho beneficio no ampara declaraciones prestadas con posterioridad.

"Ahora sabemos por qué el presidente Biden le dio un perdón general al Dr. Fauci. Mientras se obsesionaba con su propia fama, el Dr. Fauci no fue honesto con el pueblo estadounidense sobre los orígenes del COVID y aconsejó que las escuelas se mantuvieran cerradas", declaró Comer a Fox News Digital.

El congresista por Kentucky remarcó la postura de la Cámara Alta: "Los estadounidenses todavía están sufriendo las consecuencias de las acciones del Dr. Fauci. El perdón de Biden no cubre el testimonio del Dr. Fauci esta semana y si continúa mintiendo, debe rendir cuentas".

Cuestionamientos de la bancada médica al impacto en la salud pública

A la advertencia de Comer se sumaron integrantes del Caucas Médico Republicano de la Cámara de Representantes. Los legisladores, que ejercieron la medicina antes de incorporarse al Congreso, señalaron que la actuación de Fauci afectó la credibilidad institucional en el sistema sanitario del país.

El representante por Carolina del Norte, Greg Murphy, afirmó que el exfuncionario "enamorado de su propia fama y vanidad, puso la política por encima de la ciencia durante la pandemia", catalogándolo como el "responsable principal de la erosión multigeracional de la confianza en la medicina americana".

Por su parte, el congresista John Joyce sostuvo que los diarios confirman que "no fue honesto sobre los orígenes del COVID-19", subrayando que su fijación por preservar su imagen erosionó la integridad de las instituciones públicas.

Las anotaciones divulgadas muestran además a Fauci atribuyéndose influencia en las políticas de cierre de centros educativos, lo que contrasta con sus declaraciones prestadas bajo juramento ante el Comité de Supervisión en enero de 2024, cuando sostuvo: "Yo no cerré las escuelas".

Pese a las evidencias documentales, Fauci ha rechazado los señalamientos, argumentando ser objeto de un ataque con motivaciones políticas.