Robert F. Kennedy Jr. denuncia el daño incalculable de Fauci a la confianza de los estadounidenses en la salud pública

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de julio, 2026

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., lanzó una severa crítica contra el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Dr. Anthony Fauci, acusándolo de haber antepuesto su presencia en los medios de comunicación al bienestar de la población durante la crisis del COVID-19.

Las declaraciones de Kennedy se produjeron tras la divulgación de las anotaciones personales de Fauci escritas durante el periodo de las restricciones sanitarias, según informó la cadena Fox News.

El diario, hecho público por el senador Rand Paul, documenta la vida cotidiana del exfuncionario de 85 años durante el año 2020. En sus escritos, Fauci reflejó una marcada atención hacia su creciente notoriedad pública, llegando a sostener en sus apuntes que "no era una hipérbole" afirmarse como "la persona más famosa y comentada del país".

Críticas a la gestión sanitaria y a la censura del debate científico

Durante su participación en el programa The Ingraham Angle, Kennedy sostuvo que la actuación de Fauci provocó un deterioro permanente en la credibilidad de las instituciones médicas. El titular del HHS cuestionó el manejo de la pandemia por parte de quien fuera calificado por los grandes medios como "el médico de América", señalando que la estrategia implementada derivó en elevadas cifras de mortalidad en el país.

"[El enfoque de Fauci] estaba en promocionarse a sí mismo, en salir en televisión y no en hacer salud pública", declaró Kennedy en la cadena informativa.

El funcionario agregó que el liderazgo de Fauci causó un daño "incalculable" al tejido institucional: "[Fauci] fue el experto al que elevaron. Y cualquiera que no tuviera una fe ciega y completa en estas opiniones de expertos —que ahora sabemos que eran mentiras— era marginado, vilipendiado, demonizado, censurado".

Kennedy recordó además cómo fue expulsado de plataformas digitales por cuestionar la narrativa oficial sobre los orígenes del virus en el laboratorio de Wuhan.

"Señaló que [el COVID-19] casi con certeza provino del laboratorio de Wuhan y... mi Instagram fue cancelado con un millón de seguidores por desinformación. Nunca publiqué ninguna desinformación. Publiqué todas las cosas que ahora sabemos que son ciertas y se le llamó desinformación", enfatizó.

El rol de los medios tradicionales y el escenario de responsabilidad legal

El secretario de Salud apuntó también hacia la cobertura desempeñada por las principales cadenas de noticias durante el periodo de restricciones, acusándolas de proteger la figura del exdirector del NIAID y silenciar las voces disidentes. "La prensa fue parte de esta colaboración", afirmó RFK Jr.

"Fue corrupto y causó un daño tremendo a los medios de comunicación en este país y a la fe de los estadounidenses en esa institución democrática tan importante", añadió.

La controversia cobra especial relevancia ante la próxima comparecencia de Fauci en el Congreso, donde se prevé que sea interrogado sobre el contenido de sus diarios y las decisiones adoptadas bajo su mandato.

Respecto a la cita legislativa, Kennedy advirtió sobre las implicaciones jurídicas para el exfuncionario: "Hay muchas cosas que [Fauci] dijo que sabemos que son mentiras, y presumiblemente Rand Paul le preguntará sobre esas cosas, y si vuelve a mentir, entonces podría estar sujeto a un procesamiento por perjurio".