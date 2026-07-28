American Airlines reanuda sus vuelos a nivel nacional tras la falla informática que paralizó su flota brevemente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de julio, 2026

American Airlines reanudó este martes por la noche sus operaciones en todo el país luego de que una falla informática interrumpiera brevemente sus sistemas y obligara a suspender los despegues durante poco más de una hora.

Según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la orden de tierra afectó a la totalidad de los aeropuertos y las instalaciones vinculadas a las operaciones de la aerolínea, generando retrasos en distintos puntos del país.

"Un problema tecnológico afectó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas la noche del martes. Los sistemas están volviendo a estar en línea y los vuelos están despegando nuevamente", indicó American Airlines a través de su cuenta de 'X': "Pusimos una orden de tierra temporal mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Pedimos disculpas a nuestros clientes por el inconveniente".

Los vuelos que ya se encontraban en el aire al momento de la falla pudieron continuar hasta sus destinos con normalidad. Por el momento, la aerolínea no ha detallado el origen técnico del inconveniente ni el número exacto de vuelos y pasajeros afectados.

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