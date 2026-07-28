Victoria para Trump: el Senado acerca a su candidato Jay Clayton a la Dirección Nacional de Inteligencia

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de julio, 2026

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, Jay Clayton, dio este lunes un paso más hacia su confirmación después de que el Senado aprobara, con un resultado final de 51 votos a favor y 43 en contra, el avance de su nominación, allanando el camino para una votación final y acercando al Congreso a la restauración de una importante herramienta de vigilancia antiterrorista. Su nominación se produce después de que la exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dejara el cargo para cuidar a su esposo, quien padece cáncer.

Clayton, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump, avanza de esta manera en su nominación como próximo director de Inteligencia Nacional (DNI) en una votación procesal que se produjo después de que obtuviera una ajustada aprobación de 9 a 8 en el Comité de Inteligencia del Senado, donde avanzó con el respaldo de los legisladores republicanos.

Se espera que el Senado celebre este martes la votación definitiva de confirmación, lo que podría poner fin al prolongado proceso para reemplazar a Gabbard. Tras su renuncia, Trump nombró al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, como director interino de Inteligencia Nacional para supervisar las 18 agencias de inteligencia del país.

Antes de la votación, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, instó a los demócratas a respaldar la nominación de Clayton, aunque reconoció que probablemente se opondrían, como lo han hecho con muchos otros nominados de Trump. "Uno podría pensar que veríamos algo de bipartidismo por parte de los demócratas con este nominado. Pero los demócratas están jugando los mismos juegos partidistas con este candidato calificado que han jugado con tantos de los nominados del presidente Trump", dijo Thune, quien también criticó a los demócratas por oponerse al liderazgo interino de la administración en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.