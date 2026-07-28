¿Qué es Pickaxe Mountain, el enclave secreto iraní que le quita el sueño a Trump?

Publicado por Williams Perdomo 28 de julio, 2026

La montaña Pickaxe, conocida en Irán como Kuh-e Kolang Gaz La, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado en los últimos días su intención de atacar cualquier instalación relacionada con el programa nuclear iraní.

Según explicó la revista TIME, este complejo subterráneo está situado a unos 220 kilómetros al sur de Teherán y a apenas dos kilómetros del complejo nuclear de Natanz, una de las principales instalaciones de enriquecimiento de uranio del país. Aunque aún no está operativo, expertos consideran que podría desempeñar un papel clave en una eventual reconstrucción del programa nuclear iraní.

Consultado el martes en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que Irán haya trasladado centrifugadoras nucleares a Pickaxe Mountain, Trump respondió: "Puede que lo hayan hecho, no lo tenemos registrado. No significa nada a menos que tengan el material [uranio]. Nosotros seguimos el material, ahí es donde está la acción."

El mandatario estadounidense fue más allá y lanzó una nueva advertencia contra Teherán. "Golpearemos esa zona, probablemente muy pronto, y no hay nada que puedan hacer al respecto", afirmó. Además, agregó: "Cualquier lugar donde siquiera estén pensando en desarrollar armamento nuclear, lo golpearemos con muchísima fuerza."

No es la primera vez que Trump amenaza con atacar este enclave. Durante una entrevista en un pódcast el pasado 13 de julio, declaró: "Vamos a destruir la montaña Pickaxe. Díganles a los iraníes que se preparen."

Un complejo construido bajo tierra

De acuerdo con TIME, la construcción de Pickaxe Mountain comenzó en 2020, después de un incendio en la planta de Natanz que Irán atribuyó a un acto de sabotaje. Las autoridades iraníes sostuvieron entonces que las nuevas galerías subterráneas sustituirían a la planta de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas destruida en ese incidente.

El Institute for Science and International Security (ISIS) sostiene que el complejo de túneles no fue alcanzado durante los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 ni en la guerra de 2026, salvo por la destrucción de un vehículo cercano que, según el centro de estudios, probablemente estaba relacionado con las defensas antiaéreas.

¿Está funcionando?

Trump aseguró este mes que Estados Unidos vigila de cerca la montaña Pickaxe y que no observa actividad en el lugar. El análisis del ISIS, basado en imágenes satelitales, concluye que la instalación todavía no está operativa, aunque las obras continúan.



El centro de estudios señaló que "sigue sin estar claro cuándo la montaña Pickaxe podría entrar en funcionamiento... Tampoco está claro si Irán sigue planeando instalar una instalación de ensamblaje a gran escala, dada la destrucción de su programa de centrifugadoras, incluida su capacidad para fabricar los componentes necesarios para una planta de ensamblaje."



Sin embargo, el organismo advierte que, si Irán logra reconstruir su capacidad de fabricación de centrifugadoras, Pickaxe Mountain podría convertirse en un emplazamiento para apoyar un eventual programa de armas nucleares.

Se espera que Netanyahu comparta información de inteligencia con Trump

Entretanto, está previsto que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúna este martes con el presidente Donald Trump. Será el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que impulsaron la ofensiva militar conjunta contra Irán y se perfila como una oportunidad para reducir las tensiones que han surgido en su relación.

En medio del recrudecimiento de la confrontación entre Estados Unidos e Irán durante las últimas semanas, Netanyahu tiene previsto presentar a Trump información de inteligencia israelí sobre el programa nuclear de Teherán, según explicó a Washington Post una fuente familiarizada con la visita que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones a los medios.