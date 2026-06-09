Vance remite al DOJ un caso de presunto fraude en Minnesota que involucra a Walz y Ellison

Publicado por Carlos Dominguez 9 de junio, 2026

El vicepresidente JD Vance anunció que ha enviado al Departamento de Justicia (DoJ) una investigación criminal por posibles fraudes en programas de servicios sociales financiados con fondos federales de Minnesota, en el que estarían implicados el gobernador Tim Walz y el fiscal general del estado, Keith Ellison.

Durante su participación en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News, Vance reveló que, justo antes de la entrevista, había remitido formalmente el caso a la división de fraude el DoJ. "No vamos a hacer lo que hizo la Administración Biden, que emitía juicios antes de conocer todos los hechos", declaró.

Denunciantes silenciados y acusados de racismo

Según un informe de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, funcionarios estatales de Minnesota, incluyendo Walz y Ellison, fueron alertados sobre irregularidades en el uso de fondos públicos, pero no tomaron medidas suficientes para detenerlas. Entre las razones habrían estado el temor a demandas judiciales y a ser acusados de discriminación.

Vance destacó especialmente la preocupación por cómo se trató a los denunciantes internos: "Pero lo que más me preocupa de todo esto, Jesse, es que había personas dentro de la oficina del gobernador Walz que decían: '¿Sabes qué? Esto parece fraude. Parece que estos inmigrantes somalíes ilegales están haciendo algo muy turbio'. Y luego había otros que los silenciaban, que callaban a estos denunciantes y les decían: 'Eres racista o xenófobo por preguntar adónde va el dinero de los contribuyentes'", continuó.

Amenaza de acción penal contra Walz y Ellison

El vicepresidente, quien lidera el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, enfatizó que se investigará a fondo si los hechos constituyen delito y, de ser así, se procederá con las sanciones correspondientes.

"Los funcionarios estatales de Minnesota no están por encima de la ley. Si facilitaron fraude, mintieron bajo juramento o intimidaron a denunciantes, deberán enfrentar la justicia", escribió Vance posteriormente en su cuenta de X.