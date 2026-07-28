Reunión de Netanyahu y Trump en Washington: “positiva y productiva”

Benjamin Netanyahu y Donald Trump en el Despacho Oval AFP PHOTO / GPO / HANDOUT .

Publicado por Andrew Bernard 28 de julio, 2026

El presidente Donald Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington DC el martes, antes de que ambos líderes asistan al funeral del exsenador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham.

La reunión se produce en medio de interrogantes sobre la dirección de la guerra en Irán, mientras Trump continúa buscando negociaciones con la República Islámica después de sugerir la semana pasada que estaba preparado para llevar a cabo un nivel “más alto” de ataques.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la reunión entre Trump y Netanyahu como “positiva y productiva”.

Una fuente de alto nivel que acompañó a Netanyahu a la Casa Blanca también la describió como “una reunión extremadamente positiva”.

“El primer ministro y el presidente mantuvieron una excelente y completa conversación sobre los temas clave del momento, en primer lugar Irán”, dijo la fuente. “Los líderes reafirmaron su compromiso inquebrantable de garantizar que Irán nunca tenga armas nucleares”.

La reunión no incluyó preguntas de la prensa, que han sido un elemento habitual en las últimas siete reuniones entre ambos líderes durante el segundo mandato de Trump.

Ambas partes aún no han emitido un resumen formal de la conversación, que duró aproximadamente una hora.

Las fotos publicadas por la Oficina del Primer Ministro de Israel muestran al vicepresidente de EEUU JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent, al secretario de Defensa Pete Hegseth y a Steve Witkoff, uno de los principales negociadores con los iraníes, en el Despacho Oval junto a Trump y Netanyahu, así como al embajador de Israel en Estados Unidos Yechiel Leiter y a Caroline Glick, asesora de asuntos internacionales de Netanyahu.

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