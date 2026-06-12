Un juez federal rechaza una demanda que buscaba suspender la velada de la UFC en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 12 de junio, 2026

Un juez federal rechazó una demanda que buscaba suspender la velada del Ultimate Fighting Championship (UFC). El evento, que forma parte de una serie de acontecimientos que se celebran para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos, tendrá lugar el domingo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump.

La demanda había sido presentada en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia por el Public Integrity Project, una organización sin fines de lucro, en nombre de un activista político y un veterano de la Fuerza Aérea.

Los demandantes argumentaron que el evento era "profundamente corrupto", puesto que otorgaría a UFC un acceso sin precedentes a la Casa Blanca para organizar un espectáculo privado que generaría beneficios económicos y promocionales para la empresa y sus socios comerciales.

En su fallo de 15 páginas, el juez Amit Mehta no abordó los argumentos de la demanda, sino que consideró que los demandantes no cumplían los requisitos necesarios para que un tribunal federal interviniera. El magistrado remarcó la falta de legitimidad procesal, puesto que los demandantes no demostraron que sufrirían un daño específico por la realización del evento.

"El tribunal ha rechazado acertadamente un intento inoportuno y frívolo de impedir la celebración del histórico evento de la UFC organizado para conmemorar el 250.º aniversario de nuestra nación", señaló Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca.

"La Casa Blanca agradece esta acertada decisión y espera con ilusión acoger esta celebración única en la vida en el Jardín Sur", añadió.