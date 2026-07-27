Cracker Barrel relevará a su directora ejecutiva tras meses de controversia por la renovación woke de su imagen

Publicado por Williams Perdomo 27 de julio, 2026

La cadena de restaurantes Cracker Barrel anunció este lunes que su directora ejecutiva, Julie Masino, dejará el cargo el próximo 10 de agosto y será sustituida por David Deno. Se trata de un cambio de liderazgo que llega después de un período marcado por la polémica en torno a la renovación de la imagen de la compañía y la caída de las ventas y del tráfico de clientes.

Según informó Fox News, Masino permanecerá vinculada a la empresa como asesora hasta el 9 de octubre para facilitar la transición.

"Tras un riguroso y minucioso proceso de selección, nos complace dar la bienvenida a David como el próximo director ejecutivo de Cracker Barrel", afirmó Carl Berquist, presidente independiente del Consejo de Administración de la compañía.

"Aporta décadas de experiencia en los sectores de la restauración y el comercio minorista, con una sólida trayectoria liderando el crecimiento de las empresas y un compromiso demostrado con la excelencia operativa, la experiencia del cliente y la implicación de los empleados", añadió.

Berquist aseguró además que "Confiamos en que David es el líder idóneo para seguir construyendo sobre el legado de Cracker Barrel, impulsar un mayor dinamismo positivo a nivel operativo y financiero, y crear valor sostenible para nuestros accionistas".

Por su parte, Deno calificó a Cracker Barrel como "una marca estadounidense verdaderamente icónica, definida por su combinación única de cálida hospitalidad rural, atractivo atemporal y profunda conexión con los clientes de todas las generaciones".

La salida de Masino se produce más de un año después de que Cracker Barrel impulsara una renovación de su identidad visual que generó una fuerte reacción de sus clientes. El rediseño sustituyó la tradicional imagen del hombre apoyado sobre un barril por un logotipo más minimalista con el nombre de la empresa y estuvo acompañado de cambios en la distribución interior de sus restaurantes.

Tras el anuncio del nuevo diseño, las acciones de Cracker Barrel cayeron 4,22 dólares, un 7,2 %, hasta los 54,80 dólares por acción, lo que redujo el valor de mercado de la compañía en aproximadamente 94 millones de dólares.

En medio de la controversia, la empresa defendió la renovación al asegurar que el hombre y el barril del antiguo logotipo representaban "la antigua experiencia de la tienda de campo donde la gente se reunía y compartía historias". Asimismo, afirmó que el logotipo tradicional seguiría presente en sus restaurantes y menús y sostuvo que "Nuestros valores no han cambiado, y el corazón y el alma de Cracker Barrel no han cambiado".

Durante aquella polémica, Masino defendió la necesidad de modernizar la cadena y llegó a afirmar que Cracker Barrel era "menos relevante que antes", al tiempo que anunció planes para actualizar el menú y la experiencia de los clientes.