UFC: Conor McGregor volverá tras cinco años fuera del octágono para enfrentar a Holloway

Publicado por Carlos Dominguez I afp 17 de mayo, 2026

Conor McGregor regresará al octágono de la UFC después de casi cinco años de inactividad. El irlandés se enfrentará a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas, según anunció la propia organización este sábado.

El excampeón de dos divisiones, una de las figuras más populares y taquilleras de la UFC, no ha peleado desde su derrota ante Dustin Poirier en julio de 2021, donde sufrió una grave fractura en la pierna. Esta será una revancha del duelo de 2013 en Boston, en el que McGregor venció a Holloway a pesar de haber sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla durante el combate.

El peleador, de 37 años, también se había retirado de una pelea programada para junio de 2024 debido a una lesión en un dedo del pie. En 2025, McGregor recibió una suspensión de 18 meses por no presentarse a tres controles antidopaje en un lapso de 12 meses. Sin embargo, evitó una sanción más dura después de que Combat Sports Anti-Doping destacara su colaboración durante la investigación.

La UFC reveló el combate durante el primer evento de MMA organizado por Most Valuable Promotions, la empresa del youtuber Jake Paul. La velada, celebrada en Los Ángeles, también contó con el esperado regreso de Ronda Rousey para enfrentar a Gina Carano.