Trump no estará presente en el debut de Estados Unidos en el Mundial: la delegación será encabezada por Marco Rubio

Publicado por Joaquín Núñez 10 de junio, 2026

Donald Trump no asistirá al debut de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA. Así lo confirmó Politico luego de hablar con dos fuentes con conocimiento sobre los planes del presidente. A través de un comunicado, el Departamento de Estado confirmó que la delegación estadounidense será encabezada por el secretario Marco Rubio.

El primer partido de la selección que dirige tácticamente Mauricio Pochettino será el viernes 12 de junio contra Paraguay, comandada por Gustavo Alfaro. Tendrá lugar en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood, California. Ambos combinados integran el grupo D, junto con Australia y Turquía.

"El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Los Ángeles (California) los días 12 y 13 de junio para encabezar la delegación estadounidense en el primer partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Paraguay", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Además, el secretario Rubio se reunirá en Los Ángeles con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien estará presente en el partido.

La agencia aclaró que también estará presente el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 supone un hito para la Administración Trump, ya que permite mostrar el liderazgo y la hospitalidad estadounidenses ante una audiencia global, coincidiendo con la celebración del 250.º aniversario de la nación", añadió la misiva.

Trump ha destacado por asistir a numerosos eventos deportivos desde su regreso a la Casa Blanca, entre ellos el Super Bowl en Nueva Orleans, las peleas de la UFC en Miami y Nueva Jersey, las 500 Millas de Daytona, el Campeonato Nacional de Lucha Libre de la NCAA en Filadelfia, la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el MetLife Stadium y a final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis.

Recientemente, el republicano asistió a una de las finales de la NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs. Los de Texas se impusieron 115-111.