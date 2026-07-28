La propaganda iraní difunde un video que incita al asesinato de Melania y Barron Trump en plena escalada con Washington

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de julio, 2026

La familia del presidente Donald Trump volvió a ser blanco de amenazas en la propaganda iraní: un vídeo ampliamente difundido en redes sociales producido en Irán y dirigido a simpatizantes/combatientes del régimen ofreció instrucciones concretas para atentar contra la vida de la primera dama Melania Trump y de su hijo Barron, de 20 años.

El episodio se suma a una escalada de amenazas explícitas contra la familia presidencial desde que estalló la guerra entre Washington y Teherán. Apenas la semana pasada, carteles con la consigna "Sangre por sangre" habían aparecido en varios puntos de la capital iraní, exigiendo la muerte de Trump y de todos sus hijos: Don Jr., Ivanka, Eric, Tiffany y Barron.

El nuevo video, bajo el título "Cómo matar a Melania Trump", se apoya en imágenes reales de la primera dama tomadas en Nueva York —en su recorrido habitual y frente a comercios de lujo que suele frecuentar— para plantear un posible ataque en su contra. La producción sugiere que sus salidas de compras serían un escenario "adecuado para operaciones de combatientes por la libertad a nivel global", y llega a proponer el uso de un agente nervioso para contaminar prendas que ella pudiera comprar. El cierre del video incluye una amenaza directa contra Barron: "Esto es solo el comienzo. Barron Trump, espéranos".

El Servicio Secreto y el Ala Este de la Casa Blanca no respondieron a los pedidos de comentario del New York Post, uno de los medios que se hicieron eco del vídeo. Melania y Barron cuentan con protección permanente, al igual que las principales propiedades de la familia, entre ellas la Casa Blanca, la Trump Tower, el club de Bedminster y Mar-a-Lago.

En medio de este clima, la primera dama redujo su exposición pública durante julio y no asistió a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del viernes pasado, citando —según una fuente cercana— un conflicto de agenda.

El propio Trump ha admitido ser el principal blanco del régimen iraní tras la muerte de su líder supremo y de otras figuras clave en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel. El mandatario incluso tuvo que cambiar de avión presidencial a comienzos de mes para abandonar Turquía, donde participaba de una cumbre de la OTAN, ante amenazas concretas contra su seguridad, según había reportado el New York Times semanas atrás.

Consultado sobre el riesgo que enfrenta, Trump dijo que había dejado instrucciones para responder a un atentado en su contra: "Estoy en su lista desde hace mucho tiempo. Con eso es con lo que estamos lidiando”, dijo al NYP. "Lo único es que dejé instrucciones: si algo llega a pasar, que directamente los bombardeen a niveles que nunca antes han visto”.