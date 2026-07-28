Trump lleva el voto por correo a la Corte Suprema: pide reactivar su decreto tras el bloqueo judicial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de julio, 2026

La Administración Trump acudió este lunes a la Corte Suprema para pedir que habilite un decreto presidencial que restringe el voto por correo, luego de que un tribunal federal de apelaciones bloqueara el fin de semana partes centrales de esa medida. La pelea judicial se da a pocos meses de las midterms de noviembre, en las que el mandatario busca un mayor control sobre el proceso electoral.

El decreto en cuestión, firmado por Trump a fines de marzo, ordena al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estado por estado para determinar la elegibilidad de los votantes, e instruye al Servicio Postal a utilizar esas listas para decidir quién puede votar por correo. Más de 20 fiscales generales demócratas impugnaron la medida ante la Justicia, al considerar que viola la separación de poderes al hacer que el Ejecutivo asuma funciones que la Constitución reserva al Congreso y a los estados.

Ese argumento ya fue avalado dos veces por el Poder Judicial. En junio, la jueza federal Indira Talwani, de Massachusetts, bloqueó partes clave del decreto al sostener que "la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones". Este fin de semana, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito ratificó esa decisión, al advertir que permitir la entrada en vigor del decreto de cara a noviembre "sembraría confusión y amenazaría con privar del derecho al voto a numerosos electores habilitados".

Ante ese nuevo revés, el procurador general D. John Sauer presentó el lunes una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, en la que calificó el fallo del tribunal inferior de "indefendible" y sostuvo que impone "un grave daño irreparable al Gobierno federal", al impedir que las agencias federales implementen una medida orientada a "promover la integridad electoral" en los comicios de noviembre. La Corte Suprema dio plazo a los demandantes hasta el próximo lunes 3 de agosto para responder a esa solicitud.

El conflicto se suma a una larga lista de intentos del mandatario por limitar el voto por correo, una modalidad que ha cuestionado repetidamente con acusaciones de fraude generalizado que, hasta ahora, no logró sustentar con evidencia. Hasta ahora, los tribunales federales le han bloqueado buena parte de esas iniciativas.

El propio máximo tribunal ya había mostrado reparos frente a esta agenda. A fines de junio, la Corte Suprema confirmó una ley de Mississippi que permite contabilizar boletas por correo con matasellos del día de la elección, incluso si son recibidas hasta cinco días hábiles después, en un fallo que rechazó los intentos de la administración por anular esa norma. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se sumaron a los tres jueces de ala más progresista del tribunal. La decisión, centrada en la ley de Mississippi, dejó además en pie normas similares vigentes en al menos otros 18 estados y territorios, entre ellos Nevada y California, ambos con distritos legislativos clave para las elecciones de medio término.

Tras conocerse aquel fallo, Trump había calificado la decisión de "una derrota tremenda" en redes sociales, y pidió al Congreso aprobar una ley que imponga restricciones al voto por correo y sume nuevos requisitos de identificación para los votantes.