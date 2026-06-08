A días de celebrarse, una demanda busca cancelar la pelea de UFC de Trump en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 7 de junio, 2026

Una demanda federal busca cancelar la velada del Ultimate Fighting Championship (UFC) que se celebrará en el jardín sur de la Casa Blanca en el cumpleaños de Donald Trump. La demanda fue presentada por el Public Integrity Project, una organización sin fines de lucro en nombre de un activista político y un veterano de la Fuerza Aérea.

Según la demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el evento es "profundamente corrupto", puesto que otorgaría a UFC un acceso sin precedentes a la Casa Blanca para organizar un espectáculo privado que generaría beneficios económicos y promocionales para la empresa y sus socios comerciales.

Por lo tanto, los demandantes solicitan que suspenda el evento, argumentando que el uso de terrenos federales para una cartelera de UFC violaría normas que regulan actividades comerciales y deportivas en propiedades históricas administradas por el Gobierno federal.

"El presidente está concediendo a White y a su empresa algo de lo que nadie ha disfrutado antes: acceso sin restricciones a la Casa Blanca y al Monumento a Lincoln para organizar un evento deportivo privado con fines lucrativos, con todas las oportunidades promocionales y de imagen de marca que conlleva dicho acceso", señala la demanda.

"Más bien, el UFC Freedom 250 es un evento deportivo privado con fines lucrativos que está siendo 'planificado, organizado y ejecutado' por la UFC, sus socios de retransmisión y sus anunciantes, no por el Gobierno federal. Y no es, en ningún sentido sustancial, una ‘celebración del 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos’; es, en cambio, una celebración de la marca de la UFC y del 80.º aniversario del nacimiento de Donald Trump", agrega.

Del otro lado, un funcionario de la Cas Blanca habló con CBS News y rechazó los fundamentos de la demanda. En concreto, la calificó como un intento "obstruccionista, infundado y dilatorio" de impedir que el presidente "organice lo que sin duda pasará a la historia como uno de los eventos deportivos más históricos de nuestra nación durante la celebración de nuestro quincuagésimo centenario".

¿Quiénes están confirmados para el evento de la UFC en la Casa Blanca?

La cartelera de UFC Freedom 250 estará encabezada por una pelea de unificación del título de peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. El combate será el evento principal de la velada. Además, la pelea coestelar enfrentará al brasileño Alex Pereira y al francés Ciryl Gane por el campeonato interino de peso pesado.

El evento está pautado para el 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños del presidente.