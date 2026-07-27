Apple arrebata a Nvidia el puesto como la empresa más valiosa del mundo gracias a la cautela en sus inversiones

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de julio, 2026

En una jornada que premia la estabilidad de los balances frente a la especulación tecnológica, Apple recuperó este lunes su posición como la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo.

Las acciones del fabricante del iPhone alcanzaron un récord de 339,50 dólares —un alza cercana al 2%—, elevando la valoración total de la compañía cerca de los cinco billones de dólares y consolidando un rendimiento superior al 24% en lo que va de año.

El repunte de la firma con sede en Cupertino contrasta con el desplome experimentado por Nvidia, empresa que lideraba la clasificación global gracias al auge de los componentes para inteligencia artificial.

Las acciones del fabricante de procesadores cayeron más de un 4% en la apertura del Nasdaq, perdiendo la cota de los 200 dólares y reduciendo su valor por debajo de los 4,8 billones. La corrección se extendió de inmediato a otros competidores del sector de semiconductores como AMD, Micron Technology e Intel.

La disciplina de capital frente a los excesos de la IA

La reconfiguración del liderazgo en Wall Street refleja una mayor exigencia por parte de los inversores hacia la sostenibilidad financiera de los proyectos.

De acuerdo con datos publicados el Wall Street Journal, Nvidia se ha visto expuesta a dudas sobre el riesgo de sus compromisos financieros, tras conocerse que negocia hasta 250.000 millones de dólares en garantías de financiación para proyectos de centros de datos con OpenAI, además de pactar inversiones multimillonarias con la surcoreana SK Group.

Por el contrario, los análisis de AlphaSpace revelan que Apple ha reducido sus desembolsos de capital durante los últimos tres trimestres.

Los mercados perciben esta moderación como una señal de solidez operativa frente a la agresiva expansión presupuestaria de competidores como Alphabet —que elevó sus previsiones de gasto hasta los 190.000 millones de dólares— o Tesla, castigada con un retroceso anual cercano al 30% por sus elevados costos en automatización.

Expectativa por los balances y el relevo en la dirección

El desempeño de Apple resalta dentro del grupo de las grandes corporaciones tecnológicas en una semana clave para la entrega de resultados corporativos en Wall Street.

Mientras el mercado aguarda los informes trimestrales de gigantes como Microsoft y Meta para evaluar el retorno de sus gastos en infraestructura, la compañía fundada por Steve Jobs alinea su estrategia para la presentación de sus cuentas este jueves.

La jornada financiera de esta semana marcará un hito corporativo al ser la última conferencia de resultados encabezada por Tim Cook como consejero delegado. El ejecutivo asumirá la presidencia ejecutiva a partir del 1 de septiembre, entregando la conducción operativa a John Ternus, veterano de la división de ingeniería de hardware de la empresa.