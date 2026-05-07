Topuria encabezará el histórico UFC Freedom 250 en la Casa Blanca: Agradeció a Trump en el Despacho Oval

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de mayo, 2026

La Casa Blanca se prepara para un hito sin precedentes en la historia del deporte y la política estadounidense. El próximo 14 de junio, el Jardín Sur de la residencia presidencial albergará por primera vez un octágono de combate para la velada UFC Freedom 250.

El evento, que celebra el 250 aniversario de los Estados Unidos, tendrá como figura central al doble campeón hispano-georgiano Ilia Topuria.

El presidente Donald Trump recibió este miércoles a los protagonistas de la cartelera en el Despacho Oval para presentar el diseño del cuadrilátero. Topuria, quien se ha convertido en un símbolo de éxito basado en la disciplina y el esfuerzo, agradeció personalmente la oportunidad de liderar esta cita.

“Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de un acontecimiento tan histórico. Ha sido un día inolvidable y una experiencia que recordaré siempre. Estar dentro del Despacho Oval era algo que nunca imaginé”, declaró el luchador.

Un evento patriótico para celebrar la libertad

El UFC Freedom 250 se presenta como un despliegue de simbolismo nacional. La fecha elegida coincide además con el 80 cumpleaños del presidente Trump, consolidando la estrecha relación entre la administración y la organización dirigida por Dana White.

A diferencia de los eventos convencionales, esta cita tendrá un aforo exclusivo de 4.300 invitados, compuesto en su mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas.

Fuera de los muros de la Casa Blanca, la organización ha dispuesto un festival masivo en The Ellipse para unos 85.000 aficionados.

La cartelera presenta a Topuria como campeón del peso ligero y cabeza del evento en un combate de unificación contra Justin Gaethje. Ante el desafío, “El Matador” mostró una seguridad absoluta: “En cuanto a mis opciones de ganar, tengo plena confianza”.

Mérito y profesionalismo sobre la arena política

A pesar del entorno, Topuria ha mantenido una postura firme sobre el carácter profesional de su participación, alejándose de cualquier lectura partidista. El luchador ha defendido que su presencia responde estrictamente a su excelencia deportiva:

“No es una posición política. Simplemente me llamaron para hacer un trabajo y voy a hacerlo. Y la Casa Blanca no pertenece a una persona. Es la casa de todos”, sentenció el campeón.

Junto a él, figuras como Alex Pereira y Ciryl Gane refuerzan el carácter internacional de una noche que unirá el espíritu de lucha con la celebración del aniversario nacional. La logística, coordinada con el Servicio Secreto, asegura que el 14 de junio Washington sea el epicentro de un espectáculo que mezcla el vigor de la UFC con el legado histórico de la nación.