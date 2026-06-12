DeSantis vs. Trump: el gobernador arremete contra el plan de la Casa Blanca para anular las leyes estatales sobre IA

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de junio, 2026

El exaspirante presidencial y gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a tener un desencuentro con la Casa Blanca, en esta ocasión por la postura de la Administración Trump sobre la inteligencia artificial. En un mensaje en su cuenta en ‘X’, DeSantis tachó de “mala política” la intención del Gobierno federal de bloquear la capacidad de los estados para crear sus propias leyes y escudos frente al avance masivo de la IA.

La inquietud del gobernador Florida se disparó tras la reunión que la Casa Blanca sostuvo esta semana con empresas tecnológicas y grupos de seguridad infantil, en un intento por sumar respaldo a proyectos de ley capaces de anular ciertas normas estatales sobre IA, según informó POLITICO este jueves. Para DeSantis, la propuesta de la Administración Trump equivale a desproteger a las familias en beneficio de las grandes corporaciones del sector.

"Anular las leyes estatales sobre IA sin establecer un marco federal sensato es, sencillamente, una amnistía para las grandes tecnológicas", escribió el gobernador en redes sociales. "Combinado con un posible rescate de facto de OpenAI, representa una mala política pública y, en lo político, algo aún peor".

El enfrentamiento expone una nueva divergencia dentro del propio Partido Republicano. Florida, encabezada por DeSantis y el fiscal general estatal James Uthmeier, ejerce fuerte presión en materia de regulación de la IA, a través de proyectos de ley, demandas e incluso una investigación penal sobre el papel que un chatbot habría tenido al asistir a un sospechoso en un tiroteo escolar mortal. Sin embargo, el gobernador chocó este año contra la Cámara de Representantes estatal, que se alineó con los intereses de la Casa Blanca y se negó siquiera a examinar su propuesta de carta de derechos sobre la IA, pese a que el Senado estatal la aprobó por 37 votos contra uno.

Esa legislación habría obligado a las plataformas de chatbots a compartir con los padres todas las interacciones de sus hijos con la IA. También les habría permitido limitar el tiempo de uso de los menores y recibir alertas si estos expresaban pensamientos de hacerse daño a sí mismos o a otros. DeSantis llegó a convocar una sesión especial para reactivar la medida, pero la Cámara nunca le concedió una audiencia.

El pulso de Florida con el sector tecnológico traspasa barreras legislativas. El fiscal general estatal Uthmeier demandó la semana pasada a OpenAI y pidió a un juez que altere su forma de operar e imponga indemnizaciones en favor de los floridanos, mientras DeSantis cargaba contra la idea de que el gobierno adquiera una participación en la empresa. El temor del gobernador es que una anulación federal estricta deje sin efecto cualquier protección futura.

Por ahora, asegura, Florida ya logró blindar a los consumidores frente al costo de los grandes centros de datos. "En definitiva, logramos promulgar protecciones para los usuarios de servicios públicos, de modo que las empresas no puedan trasladarles los costos de los centros de datos", afirmó. "Pero la Cámara [de Florida] bloqueó nuestra Carta de Derechos sobre la IA, así que esas protecciones no se han convertido en ley".