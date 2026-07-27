España afronta días decisivos por los incendios forestales mientras Francia mantiene desplegados miles de efectivos

Publicado por Williams Perdomo 27 de julio, 2026

Las autoridades españolas advirtieron que las próximas horas serán determinantes para contener los incendios forestales que afectan al país, ante una previsión meteorológica que anticipa un aumento de las temperaturas y un descenso de la humedad, condiciones que incrementarán el riesgo de nuevos focos y dificultarán las labores de extinción.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó de que, a partir del martes, las temperaturas subirán y los niveles de humedad descenderán en gran parte del territorio español, lo que hará que el riesgo de incendios alcance niveles "muy altos o extremos" en casi todo el país.

"Esta situación persistirá, o incluso podría empeorar, en los próximos días", señaló el organismo. En el centro y sur de España se prevén temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Francia, que también combate dos grandes incendios en la costa atlántica, espera igualmente un nuevo aumento de las temperaturas.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el lunes y el martes "son días absolutamente decisivos" para controlar los incendios debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Mientras tanto, el Gobierno regional de Madrid informó de que los grandes incendios al oeste de la capital ralentizaron su avance durante la noche, aunque continúan activos.

"La situación ha mejorado ligeramente, pero el incendio sigue activo", indicó la administración regional en un comunicado, en el que pidió a la población mantener la "máxima precaución".

Las autoridades españolas prevén comenzar este lunes el regreso de parte de las personas evacuadas por los incendios cercanos a Madrid. Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, explicó que se planea reabrir un camping del que fueron evacuadas unas 4.500 personas y permitir también el retorno de residentes de edad avanzada a otra zona afectada.

Los incendios en Francia

En Francia, las autoridades informaron de que el gran incendio que afecta a la región suroccidental de Gironda permaneció estable durante la noche. El presidente Emmanuel Macron tenía previsto presidir este lunes una reunión de gabinete de crisis para abordar la evolución de los incendios.

La prefectura de Gironda anunció además la prohibición de campamentos vacacionales, incluidos los de los Scouts con pernocta y los destinados a personas con discapacidad.

El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, informó el domingo que alrededor de 115.000 hectáreas han ardido en Francia desde comienzos de año, una cifra que calificó como muy superior a la registrada en temporadas anteriores. Según explicó, el país afronta entre 30 y 40 incendios forestales diarios.

Para combatir el gran incendio de Gironda, Francia ha desplegado 2.500 bomberos, entre ellos un equipo especializado procedente de Suiza, además de 1.500 militares y alrededor de 1.200 agentes de policía.