Cae en Jamaica una de las fugitivas más buscadas por el FBI: la acusan de desviar $32 millones de los fondos de ayuda por el covid

Publicado por Diane Hernández 27 de julio, 2026

Una de las presuntas responsables de un fraude multimillonario contra los programas de ayuda económica creados durante la pandemia del covid ya está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la captura en Jamaica de Elaine Angene Escoe, de 41 años, quien figuraba entre los fugitivos más buscados por fraude financiero y está acusada de participar en un esquema que habría desviado más de 32 millones de dólares en fondos federales.

La sospechosa fue localizada tras una investigación internacional y extraditada esta semana al sur de Florida, donde enfrentará cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples cargos de lavado de activos, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Un fraude que explotó los programas de ayuda de la pandemia

De acuerdo con la acusación federal, Escoe y varios colaboradores presentaron —o promovieron la presentación de— solicitudes fraudulentas para acceder a distintos programas de asistencia económica implementados por el Gobierno estadounidense durante la emergencia sanitaria.

Entre ellos figuran el Programa de Protección de Nóminas (PPP), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF), la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG) y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).

Los investigadores sostienen que la organización falsificó información sobre la existencia de empresas, sus ingresos, nóminas y operaciones comerciales con el objetivo de cumplir los requisitos para recibir las ayudas y maximizar el dinero obtenido.

Para respaldar las solicitudes, la red habría elaborado declaraciones fiscales falsas, registros bancarios adulterados y otros documentos financieros fraudulentos, que posteriormente fueron utilizados por prestamistas y administradores de los programas para aprobar los préstamos y subvenciones.

La Fiscalía también asegura que algunas solicitudes se presentaron utilizando empresas controladas directamente por los acusados, mientras que otras se tramitaron en nombre de terceros, quienes pagaban comisiones que en algunos casos alcanzaban hasta el 50 % del monto obtenido. Posteriormente, el dinero habría sido distribuido y blanqueado entre los integrantes de la conspiración.

Permanecía escondida en Jamaica con una identidad falsa

Las autoridades estadounidenses indicaron que Escoe fue formalmente acusada en 2025, pero nunca compareció ante el tribunal. Tras su ausencia, un juez federal emitió una orden de captura y las investigaciones concluyeron que había huido a Jamaica.

Según reveló el director del FBI, Kash Patel, la acusada vivía bajo la identidad falsa de 'Harley Newman' mientras intentaba evadir a la justicia.

Su localización fue posible después de que agentes del FBI recibieran información sobre su paradero. La operación contó con la colaboración de las autoridades jamaicanas, Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y la Fiscalía Estatal del condado de Palm Beach.

El Departamento de Justicia: "No importa dónde intenten esconderse"

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el caso representa un ejemplo de la estrategia del Departamento de Justicia para perseguir a quienes utilizaron fondos públicos destinados a aliviar la crisis provocada por la pandemia.

"Esta estafadora, una de las más buscadas, presuntamente obtuvo decenas de millones de dólares en ayudas por el COVID-19, robando recursos esenciales a empresas legítimas durante una crisis nacional. Huyó del país creyendo que podría escapar de la justicia, pero finalmente no lo logró", señaló Blanche.

Añadió que cualquier persona que abuse de programas financiados con el dinero de los contribuyentes será llevada ante los tribunales "sin importar cuánto tiempo tome ni dónde intente esconderse".

Es la cuarta gran captura internacional en pocas semanas

Patel calificó la detención como otro éxito de la ofensiva internacional del FBI contra el fraude financiero.

Según explicó, Escoe es la cuarta persona incluida en la lista de los 'Most Wanted Fraudsters' capturada en apenas cinco semanas.

El director del FBI aseguró que los cuatro sospechosos arrestados recientemente enfrentan acusaciones relacionadas con fraudes que, en conjunto, ascienden a casi 1.800 millones de dólares y permanecieron prófugos durante más de 3.500 días en distintos países de tres continentes.

Además, indicó que desde junio el FBI ha logrado el retorno a Estados Unidos de más de 30 objetivos considerados de alto valor.

"Bajo esta administración, el fraude ya no se tolera y quienes roban a los contribuyentes estadounidenses no tienen dónde esconderse", afirmó Patel.