Byron Donalds busca suceder a DeSantis: quién es el republicano respaldado por Trump en Florida

Publicado por Joaquín Núñez 25 de mayo, 2026

Byron Donalds tiene 47 años, tres hijos y representa al distrito número 19 de Florida en la Cámara de Representantes. Para 2026 enfrenta quizás el mayor desafío de su carrera política: ganar la gobernación de Florida y asumir la difícil tarea de suceder al popular Ron DeSantis. En el camino ya consiguió algo que muchos republicanos consideran indispensable: el respaldo del presidente Donald Trump. Ahora, el exdemócrata criado en Brooklyn y convertido al cristianismo en el estacionamiento de un Cracker Barrel busca escribir el capítulo más importante de su carrera política.

El congresista creció lejos de la Florida, en el frío clima de la ciudad de Nueva York. Tanto él como sus hermanos fueron criados por su madre en Brooklyn. En una entrevista con el News-Press de Naples, aseguró que la familia era pobre: “Mi madre perdió su trabajo en la ciudad de Nueva York cuando yo estaba en la escuela secundaria, así que pasamos apuros”.

Tras una dura niñez en la que su abuela ayudó a pagar sus estudios, obtuvo una licenciatura en finanzas y marketing de la Universidad Estatal de Florida. Fue en esta etapa de su vida en la que fue arrestado por cargos relacionados con posesión y distribución de marihuana, lo que lo llevó a completar un programa de rehabilitación. Fue arrestado una segunda vez por soborno, en un incidente que, alega, fue un malentendido. Ambos incidentes fueron borrados de su expediente.

La experiencia religiosa que cambió la vida de Donalds

Así como se encontró con la ley, su vida universitaria también lo llevó a encontrar la fe. Pero fue en un lugar poco habitual, el estacionamiento de un Cracker Barrel. En efecto, el episodio que marcaría su vida espiritual tuvo lugar mientras estudiaba y trabajaba como camarero en el Cracker Barrel de Tallahassee. Según relató, tuvo una revelación tras atender a un grupo de personas de la iglesia.

Según le dijo el republicano a CBN News, dejó al grupo por un momento y caminó hacia la cocina. Allí, sintió que Dios le estaba enviando un mensaje para que dejara de huir, lo que lo dejó “sin palabras”. Cuando volvió, el grupo se había ido y estaba subiendo a un autobús. Sin dudarlo, fue tras ellos.

Al salir divisó a una mujer que estaba subiendo al vehículo. Al verlo desorientado, le preguntó si estaba bien. “No, señora, no estoy bien. El Señor me está diciendo que deje de huir”, contestó Donalds, quien le dijo al citado medio que todavía se emociona al recordar ese momento.

“Había un pequeño árbol justo al lado de donde estaba estacionada su camioneta, y todos salieron del autobús de golpe. Acababan de salir de un encuentro religioso. Así que decían: ‘¡Oh, alabado sea el Señor, tenemos a uno más!’ Bajaron todos del autobús, comenzaron a orar por mí y entregué mi vida a Cristo en el estacionamiento de un Cracker Barrel”, añadió el congresista.

Finanzas, Tea Party y llegada al Congreso

Habiendo encontrado la fe y con título universitario en mano, Donalds comenzó a trabajar en el mundo bancario. Primero lo hizo en TIB Bank, como analista de crédito. Sus cualidades lo llevaron a ascender rápidamente, primero a gerente de crédito comercial, vicepresidente adjunto y luego gerente de crédito.

Donalds fue un demócrata registrado durante buena parte de su edad adulta, pero abandonó el partido tras la crisis del 2008 y los primeros años de Barack Obama en la Casa Blanca. En una entrevista con Martha MacCallum para Fox News, describió el cambio como una evaluación ideológica y personal, puesto que entendió que el rol del Gobierno federal no debía ser muy grande e invasivo.

En 2012 y ya como republicano, fue candidato al Congreso en el distrito 19 de Florida. Como candidato del Tea Party, cayó en unas reñidas primarias republicanas en las que obtuvo el 14% de los votos. Retomando la actividad privada, firmó para Wells Fargo Advisors como asesor financiero.

Donalds retomó sus ambiciones políticas en 2016, cuando fue electo para la Cámara de Representantes de Florida. Sirvió allí durante cuatro años, cuando decidió volver a intentar dar el salto al Congreso, nuevamente en el distrito 19.

Ya con el respaldo del presidente Trump, se impuso en unas muy reñidas primarias republicanas, en las que compitió contra ocho republicanos, entre ellos Dane Eagle, entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Florida. Donalds quedó primero con el 22,6% de los votos, contra el 21,9% de Eagle. Entre más de 103.000 votos, la diferencia entre ambos fue de 777.

El banquero ganó fácilmente las elecciones generales y llegó a la Cámara de Representantes en enero de 2021. Desde el primer momento mostró su lealtad a Trump. Fue uno de los congresistas que votaron en contra de la certificación de los electores de Arizona y Pensilvania en las elecciones presidenciales de 2020.

Poco después de su llegada a Capitol Hill, se le negó el ingreso al Caucus Negro del Congreso. Donalds afirmó que se debía a sus posturas conservadoras.

Según el sitio web GovTrack, Donalds es uno de los miembros más conservadores de la Cámara de Representantes. Ha ganado una gran popularidad entre los republicanos de todo el país debido a sus numerosas apariciones en medios de comunicación y sus habilidades comunicacionales.

¿Donalds gobernador?

En febrero de 2025, Donalds apareció en el programa de Sean Hannity para anunciar su candidatura a gobernador de Florida.

Allí, destacó el trabajo del gobernador DeSantis y prometió ampliar sobre lo construido para mantener a Florida en el camino del crecimiento.

“Hemos tenido un gobernador magnífico. El gobernador De ha hecho un trabajo extraordinario por nuestro estado. Pero ahora la tarea consiste en mantener al mejor estado del país como el mejor estado del país. Y esa va a ser la misión que tenemos entre manos”, le dijo a Hannity.

Trump incluso respaldó a Donalds antes del anuncio oficial: “Conozco bien a Byron, le he visto pasar por las pruebas más duras y exigentes, ¡y es un GANADOR TOTAL! Como gobernador, Byron tendría una GRAN voz y trabajaría estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda America First”.

El congresista se postula en las primarias republicanas contra Jay Collins, vicegobernador del estado; James Fischback, empresario y candidato respaldado por Tucker Carlson; y Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes local.

Hasta el momento, Donalds ha liderado todas las encuestas en las primarias. Además, de obtener la nominación, el promedio de encuestas del sitio 270 to Win lo ubica más de cuatro puntos porcentuales por delante del posible nominado demócrata, David Jolly.