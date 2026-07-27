Trump es un enigma, pero se mantiene firme respecto a Irán y a los saudíes

27 de julio, 2026

Como hombre que siempre se ha enorgullecido de su imprevisibilidad, el presidente Donald Trump ha logrado al menos un objetivo en Oriente Medio últimamente. Pocos, si es que hay alguno, entre sus partidarios o detractores (y quizá ni siquiera el propio presidente) saben exactamente qué va a hacer a continuación. Mientras avanza a zigzagueo en la guerra en curso con Irán y maneja las relaciones, a veces tensas, con los principales aliados de Estados Unidos en la región —Israel y Arabia Saudí—, lo que sí está consiguiendo, como mínimo, es mantener en vilo tanto a amigos como a enemigos.

Pero, aunque es difícil saber con certeza hacia dónde se dirige todo esto, incluso sus críticos deberían reconocer que, a pesar de todas sus declaraciones públicas erráticas y sus cambios de rumbo en los últimos meses, por el momento Trump no está tomando el camino más conveniente ni siquiera el más popular con respecto a la guerra. Por el momento, en realidad está haciendo lo correcto.

Una guerra impopular



Esa no es la forma en que la mayoría de los miembros deCongreso la ven. Los demócratas están unidos contra sus políticas y la guerra. Los republicanos temen que las consecuencias de este conflicto les perjudiquen en las elecciones de mitad de legislatura de otoño; de hecho, están empezando a preocuparse más por eso que por caer en desgracia con Trump, y algunos incluso están cruzando el pasillo para dar a conocer su postura.

La caída en las encuestas también demuestra la impopularidad de la guerra, que ha mantenido los precios de la gasolina altos durante los últimos cinco meses.

Al mismo tiempo, los iraníes siguen comprometidos con su proyecto de conseguir un arma nuclear, y animados por la oposición a la reanudación de la guerra contra ellos, rechazaron esta semana una oferta de alto el fuego por parte de EEUU.

Mientras tanto, los saudíes, que parecen tener sentimientos encontrados respecto al conflicto, piensan que Trump les ha traicionado. Están enfadados porque, en un primer momento,firmó un acuerdo que les permitiría enriquecer combustible nuclear. Luego, solo un día después, afirmó que el acuerdo estaba supeditado a que se sumaran a los Acuerdos de Abraham y reconocieran formalmente a Israel.

Para quienes afirman que Trump es un cínico sin principios, su postura tanto respecto a Irán como a los saudíes no tiene sentido. Al fin y al cabo, si su prioridad fuera hacer lo que le da popularidad, habría puesto fin al conflicto con Irán. El intento de algunos miembros del Congreso de aprobar una resolución sobre poderes bélicos que paralizara la capacidad de la Administración para continuar la lucha ha fracasado, hasta la fecha. Es un reflejo tanto de la falta generalizada de entusiasmo por una guerra que al presidente le cuesta explicar con claridad como del partidismo anti-Trump.

Si quisiera reforzar la posición de Estados Unidos ante un aliado clave en Oriente Medio que es, además, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quizá no habría puesto palos en las ruedas del acuerdo nuclear con Riad.

Pero Trump, consciente de que los dos últimos años de su mandato podrían convertirse en una pesadilla si los demócratas ganan las elecciones de mitad de legislatura, optó por no hacer ninguna de esas cosas.

La guerra contra Irán continúa sin que se vislumbre un respiro. Las fuerzas estadounidenses llevan dos semanas bombardeando objetivos iraníes. Mientras tanto, los líderes de Teherán siguen amenazando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. También continúan atacando a los aliados árabes de Estados Unidos en la región, entre ellos Jordania, Irak, Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, al tiempo que, de forma llamativa, no atacan a los dos países más poderosos aliados de Washington: Israel y Arabia Saudí.

Tomarlo en serio, no al pie de la letra



Es innegable que las declaraciones de Trump sobre la guerra han sido muy contradictorias.

Un día, predice que Irán pronto entrará en razón y llegará a un acuerdo con él sobre su programa nuclear y quizá otras cuestiones pendientes que él pueda aceptar. Solo unos días después, declara que el acuerdo que Estados Unidos alcanzó con ellos en junio ha "terminado", y que los líderes del régimen son "escoria" o "gente enferma dirigida por individuos enfermos", y que "las negociaciones son una pérdida de tiempo" con ellos. Y eso después de haber dicho hace solo un mes que ese mismo grupo era formado por "gente muy racional".

Parte del problema es que quienes siguen de cerca a Trump, especialmente en los medios de comunicación y entre sus oponentes políticos, siguen olvidando la idea fundamental sobre él que la periodista Salena Zito expresó de forma memorable en 2016 y que sigue siendo cierta hoy en día: "La prensa se lo toma al pie de la letra, pero no en serio; sus seguidores se lo toman en serio, pero no al pie de la letra."

La cuestión no es que recurra a la hipérbole, ni que preste poca atención a si sus declaraciones son mesuradas o totalmente precisas. Sus amenazas, al igual que sus elogios, no son más que argumentos de debate y tácticas de negociación.

A veces, eso resulta profundamente lamentable. Sus comentarios a principios de este año, en los que animaba al pueblo iraní a rebelarse contra sus tiranos islamistas corruptos, afirmando que "la ayuda estaba en camino" cuando no era así, fueron un trágico error. El resultado fue que decenas de miles de manifestantes fueron masacrados por un régimen que sigue en el poder.

Rechazo de la política de apaciguamiento



Pero, a pesar de todas sus incoherencias, Trump sigue acertando en el panorama general sobre Irán.

En abril puso fin a la campaña militar conjunta con Israel contra Irán mediante un alto el fuego, impulsado por la impaciencia ante la resistencia de Teherán, a pesar de las abrumadoras pérdidas, principalmente porque la subida de los precios de la gasolina supuso un duro golpe para las esperanzas del Partido Republicano de mantener el control del Congreso este otoño. Y envió al vicepresidente JD Vance, junto con el enviado de política exterior Steve Witkoff y el asesor presidencial y yerno Jared Kushner, a Suiza para negociar un pacto que pusiera fin a la guerra, lo que le permitió afirmar que también había acabado con la amenaza nuclear iraní.

Como era de esperar, este ejercicio, que en esencia no hacía más que repetir los errores de administraciones anteriores, fracasó. La idea, planteada por Vance—de que poner fin a la guerra era una prioridad y de que Estados Unidos podía confiar en que los islamistas mantendrían su palabra en cuestiones nucleares— pronto quedó en evidencia como un error colosal. Irán no tenía más intención de renunciar a sus ambiciones nucleares que de dejar de ser el principal Estado patrocinador del terrorismo a nivel mundial, enzarzado en una guerra generacional contra Occidente.

Trump podría haber aceptado esta humillación. De hecho, todos los expertos le instaron a hacerlo porque argumentaban que Irán no podía ser derrotado. Se trataba, decían, de una lucha en la que la negativa de Estados Unidos a aceptar cualquier perjuicio económico o incluso bajas mínimas se enfrentaba a la capacidad de Teherán para intensificar continuamente el conflicto y tolerar una destrucción casi ilimitada. Eso es algo —dicen las voces del establishment— que los hace invencibles.

Pero, hasta ahora, Trump no se lo cree.

Les dio a los iraníes la oportunidad de llegar a un acuerdo que les resultaba extremadamente favorable. Si hubieran acatado el Memorándum de Entendimiento negociado por Vance, habría sido un triunfo para el régimen y una derrota para Estados Unidos. Pero, al igual que los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, Vance aprendió que los islamistas no quieren un acuerdo favorable. Nunca renunciarán a su búsqueda de la hegemonía regional ni a su misión de difundir su versión del islam fanático por todo el mundo. La diferencia entre esta Administración y las anteriores es que el hombre que ocupa el Despacho Oval no está dispuesto a aceptar ese tipo de humillación.

Aunque pueda sentirse profundamente frustrado por el fracaso de la campaña militar a la hora de doblegar al régimen tan rápidamente como le gustaría, está igualmente decidido a no rendirse y dejar que un régimen terrorista se salga con la suya.

Trump se introdujo en la política principalmente como crítico de las fallidas guerras "eternas" en Afganistán e Irak. Aunque es sensible a las críticas de quienes afirman que está repitiendo los errores cometidos por el expresidente George W. Bush en esos dos conflictos imposibles de ganar, entiende que, si bien Estados Unidos pudo retirarse —aunque de forma vergonzosa— de aquellas batallas, Irán es otra historia.

La República Islámica ha estado en guerra con Estados Unidos desde que el régimen islamista tomó el poder en 1979. Es responsable de la muerte de cientos de estadounidenses y de desencadenar guerras que han causado la muerte de un número exponencialmente mayor de personas en toda la región, incluida la que siguió al ataque árabe palestino liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Sus ambiciones nucleares son una amenaza directa para Estados Unidos, así como para otros países de Oriente Medio.

Contrariamente a los argumentos de quienes afirman que Washington puede simplemente dar la espalda a este problema —ya sean expresados por comentaristas liberales que odian a Trump y son alérgicos al ejercicio del poder estadounidense o por propagadores de conspiraciones antisemitas como el expresentador de Fox News Tucker Carlson, que se han convertido en defensores del islamismo—, se trata de un conflicto en el que la defensa de los intereses estadounidenses exige la derrota del adversario de Estados Unidos. Lejos de ser una aventura exterior ilegal o inmoral, es una guerra justa que debe librarse hasta alcanzar un desenlace satisfactorio.

Dejar el problema en manos de un sucesor para que se ocupe de un dilema que, con toda seguridad, será más difícil de resolver podría reducir los costes de combustible por ahora, además de evitar más bajas y mala prensa. Pero también sería irresponsable y peligroso.

En última instancia, puede que Trump no mantenga el rumbo respecto a Irán. Pero, por el momento, está actuando —aunque no siempre lo exprese con palabras— como si supiera que no debe permitir que los islamistas triunfen. Los combates tendrán que continuar hasta que haya un gobierno en Teherán que acepte las condiciones estadounidenses y se vea obligado a cumplirlas.

También es cierto que Trump puede haber llegado ya a la conclusión de que las preocupaciones de su administración sobre las elecciones de mitad de mandato no se resolverán dejando que ganen los iraníes. Sea cual sea el capital político que haya gastado en este asunto, a estas alturas ya es agua pasada y no se puede recuperar adoptando una política de apaciguamiento. Haber perdido una guerra contra los terroristas será peor para los republicanos en noviembre que seguir librando una que dista mucho de ser popular.

Mantener su postura respecto a Irán será una mejor opción para él y para el Partido Republicano que ondear la bandera blanca. Y al hacerlo, estará realmente a la altura de su responsabilidad de defender a su nación y a Occidente.

Acuerdo nuclear con Arabia Saudí



Lo mismo ocurre con su cambio de postura respecto al acuerdo con los saudíes.

La monarquía saudí se mostraba inicialmente, en silencio, a favor de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, que supone una amenaza tan grande para Riad como para Jerusalén. Pero se echó atrás una vez que los Estados del Golfo comenzaron a sufrir ataques de Irán, a lo que se sumaron los ataques a la navegación que interrumpieron el comercio petrolero.

Su interés por una disuasión nuclear frente a Irán —y la aprobación del inicio de un proyecto nuclear para los saudíes , que no tiene otro propósito que ese— puede ser comprensible. En un mundo en el que Estados Unidos elude la tarea de detener la amenaza nuclear iraní, esto podría parecer racional. Pero, salvo por las diatribas neoaislacionistas de Vance, nunca ha sido algo que Trump haya aceptado como opción.

A diferencia de Obama y Biden, Trump ha buscado, con razón, mantener relaciones estrechas con una nación que —a pesar de sus defectos como autocracia islamista— es clave para mantener a Irán bajo control y garantizar un Oriente Medio favorable a Occidente. Pero abrirle el camino hacia las armas nucleares (a pesar de las salvaguardias del acuerdo propuesto con Estados Unidos) es, francamente, una locura. Siempre existe la posibilidad de que los actuales dirigentes, encabezados por el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), que quiere modernizar, si no democratizar, su país, puedan ser derrocados por sus enemigos radicales. Es igualmente cierto que, incluso bajo sus actuales líderes conservadores, no se debería confiar a los saudíes el arma definitiva.

Muchos en Israel y en Estados Unidos creen que es solo cuestión de tiempo que los saudíes se sumen a los Acuerdos de Abraham. Pero ese tipo de optimismo, que se generalizó tras la firma del acuerdo de normalización en 2020, es casi con toda seguridad erróneo.

Puede que los saudíes mantengan una relación relativamente amistosa con Israel. Son aliados tácitos de este país frente a Irán y están abiertos a los beneficios económicos que supone el comercio con el Estado judío. Pero MBS y otros líderes saudíes no necesitan ir mucho más allá de eso ni agitar las aguas de la región; consideran que su relación actual con Israel es más que satisfactoria.

Avanzar hacia el reconocimiento pleno y el intercambio de embajadas les acarreará más problemas que beneficios. La identidad fundamental del régimen saudí está indisolublemente ligada a la secta wahabí del islam y a su condición de guardián de los lugares sagrados musulmanes de La Meca y Medina. Ese es un obstáculo insuperable para la normalización. Además, su entusiasmo por estrechar lazos con Jerusalén aumenta y disminuye en relación directa con el nivel de amenaza procedente de Teherán, que, mientras Washington se dedique a poner fin al peligro nuclear, es bajo.

Al exigir la normalización, Trump está, en esencia, echando por tierra el acuerdo nuclear con los saudíes. Al igual que el memorando de entendimiento con Irán, el pacto con Irán siempre fue una idea terrible. Aunque es evidente que hay una facción dentro de la Administración que, motivada por un sentimiento neoaislacionista, quiere retirarse de Oriente Medio y probablemente impulsó este fiasco, Trump sabía lo que hacía.

Una vez más, esta decisión tiene un coste político.

Es muy posible que distanciarse de Riad pueda contribuir, ya sea directa o indirectamente, a decisiones sobre el suministro de petróleo que podrían provocar un aumento de los precios —un veneno político para Trump—. Pero hay que reconocerle que, una vez más, hizo lo correcto tras coquetear con un error no forzado que habría sido un desastre en potencia.

Decisiones de gran alcance



Las políticas de Trump para Oriente Medio siguen siendo una mezcla de perspicacia aguda y toma de decisiones desconcertantes. Por ejemplo, su cercanía con el líder turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha dado lugar a políticas erróneas con respecto a los kurdos y a Siria que están socavando la lucha contra Irán y sus grupos terroristas aliados.

Y su relación intermitente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resulta profundamente frustrante para los amigos del Estado judío y para quienes comprenden lo que está en juego a la hora de fomentar la alianza entre ambas naciones. Pasar de elogiar acertadamente a Israel por luchar codo con codo con Estados Unidos contra enemigos comunes —para luego, de forma inapropiada, utilizar al primer ministro como chivo expiatorio por la falta de éxito inmediato frente a Irán— no hace más que alentar a los detractores de la guerra, y a los antisemitas tanto de la derecha como de la izquierda.

Si se analizan las decisiones generales que está tomando el presidente, los errores no son tan graves como su determinación de seguir luchando contra Irán y de no permitir que los saudíes se doten de armas nucleares, a pesar de los posibles costes políticos. Centrarse en sus declaraciones cotidianas e incoherentes sobre la guerra no hace más que aumentar la confusión. Pero mientras se mantenga firme con respecto a Irán y proteja los intereses de EEUU en lugar de actuar por conveniencia política, Trump merece mucho más elogio que críticas.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS. Síguelo en: @jonathans_tobin.





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