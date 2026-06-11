El Tribunal Supremo de Florida autoriza a los republicanos del estado a utilizar el nuevo mapa electoral para el Congreso

Publicado por Misty Severi 11 de junio, 2026

El Tribunal Supremo de Florida se negó el miércoles a suspender el uso de un nuevo mapa electoral que los republicanos del estado aprobaron a principios de este año en el marco de una iniciativa de redistribución de distritos a mitad de década.

El gobernador Ron DeSantis había promulgado el mapa en mayo, después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminara en un caso de redistribución de distritos en Luisiana que el mapa electoral del Congreso vigente en el estado, que incluye un distrito adicional con mayoría negra, violaba la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales.

Un juez de Florida desestimó una demanda presentada por varios grupos demócratas que demandaron al estado en mayo por el mapa, que podría haber dado a los republicanos una ventaja de hasta 24-4. Los republicanos de Florida cuentan actualmente con una mayoría de 20-8 en su delegación en el Congreso de los Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Florida confirmó esa sentencia por 6 votos contra 1, según The Hill, rechazando la solicitud de dictar una orden judicial provisional contra los nuevos distritos.

Los abogados de los votantes que presentaron la demanda han argumentado que los nuevos distritos de la Cámara de Representantes violan una disposición de la Constitución estatal que prohíbe la manipulación partidista de los distritos electorales. Solicitaron al tribunal que ordenara al estado seguir utilizando los mismos distritos que en las elecciones anteriores en las primarias estatales de agosto.