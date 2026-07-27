Canadá: nuevo tiroteo cerca del consulado estadounidense en Toronto, el segundo en cuatro meses

Consulado de EEUU en Toronto (Canadá) tras ser blanco de un tiroteo. Marzo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 27 de julio, 2026

Las fuerzas de seguridad de Canadá respondieron a un tiroteo que se produjo cerca del consulado estadounidense en Toronto. Las primeras informaciones indicaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos.

De acuerdo al departamento de policía de la ciudad, varios agentes escucharon el sonido de un disparo en los aledaños del edificio diplomático y vieron un vehículo blanco huyendo del lugar.

Mientras acordonaban la zona, las autoridades hallaron varios casquillos de bala.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el consulado estadounidense en Toronto agradeció a la policía de la ciudad por responder al tiroteo.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, mostró su repulsa por este suceso y por unos actos de vandalismo que se produjeron en dos negocios de propiedad judía ocurridos en los últimos días.

"Estoy totalmente asqueado por los tiroteos y actos de vandalismo que ocurrieron en Toronto en los últimos días, incluyendo en dos negocios propiedad de judíos durante el fin de semana y cerca del Consulado de EEUU esta mañana", dijo Ford. "En todos los casos, hay investigaciones policiales activas en curso. Espero que todos los responsables sean encontrados, procesados y castigados hasta el máximo alcance de la ley".

Segundo tiroteo en cuatro meses

Es el segundo incidente de similares características que se produce en el mismo lugar en cuatro meses. Las autoridades de Toronto respondieron a un tiroteo que se produjo en la mañana del 10 de marzo frente al consulado estadounidense.

Ford calificó aquel suceso como "un acto absolutamente inaceptable de violencia e intimidación dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses". No se reportaron víctimas mortales ni heridos.