Publicado por Carlos Dominguez 21 de abril, 2026

Las autoridades de Florida anunciaron este martes una investigación criminal para determinar si el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, de OpenAI, contribuyó a un tiroteo masivo letal en la Universidad Estatal de Florida (FSU) ocurrido el año pasado, dejando dos muertos y seis heridos.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, tomó la decisión tras examinar los intercambios entre el sospechoso y la IA. "Si ChatGPT fuera una persona, enfrentaría cargos por asesinato", declaró Uthmeier en un comunicado, invocando la ley floridana que equipara a quienes auxilian o aconsejan delitos como "cómplices" con igual responsabilidad que el autor principal.

Detalles del Incidente y la Investigación



Phoenix Ikner, hijo de una agente del sheriff local y estudiante de FSU, usó el arma de servicio de su madre para atacar a estudiantes en el campus. Vídeos de testigos difundidos por CNN muestran a un joven disparando contra quienes huían por el césped, antes de ser herido gravemente –pero no de muerte– por la policía. El sheriff del condado Leon, Walt McNeil, destacó que Ikner participaba en programas de entrenamiento del departamento, explicando su acceso a armas.

Aunque los detalles exactos de las conversaciones con ChatGPT no se han revelado, Uthmeier citará pronto a OpenAI para profundizar en si las respuestas de la IA facilitaron el crimen. Ikner sobrevivió y permanece bajo custodia.

Respuesta de OpenAI

Un portavoz de OpenAI rechazó la responsabilidad: "El tiroteo masivo del año pasado en la Universidad Estatal de Florida fue una tragedia, pero ChatGPT no es responsable de este terrible crimen". La empresa identificó la cuenta del sospechoso e informó a la policía tras el suceso, cooperando con el FBI.

"ChatGPT proporcionó respuestas basadas en hechos a preguntas con información que puede encontrarse ampliamente en fuentes públicas de internet, y no alentó ni promovió actividades ilegales o dañinas", añadió el portavoz en respuesta a una consulta de AFP.