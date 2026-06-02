“Pusieron a los niños en grave peligro”: Florida demandó a OpenIA por supuestamente ocultar riesgos de ChatGPT

Publicado por Joaquín Núñez 2 de junio, 2026

Florida demandó a OpenIA y a su director ejecutivo, Sam Altman. Según la demanda, presentada por el fiscal general del estado, James Uthmeier, la empresa habría lanzado ChatGPT "ocultando riesgos graves" y "suprimiendo advertencias internas de seguridad", sobre todo para los más jóvenes.

Según la Oficina del Fiscal General de Florida, tanto la empresa como su director ejecutivo priorizaron la rapidez para lanzar ChatGPT al mercado y obtener beneficios comerciales por encima de la seguridad de los usuarios. La demanda civil sostiene que OpenAI y Altman ignoraron advertencias reiteradas de expertos, tanto internos como externos, sobre los posibles riesgos de la tecnología y aun así avanzaron con su despliegue masivo.

Además, el texto señala que conductas como autolesiones y actos de violencia contra terceros podrían estar relacionadas con el uso de la famosa plataforma y afirma que recopila datos de menores sin una supervisión parental adecuada. Por lo tanto, el Sunshine State exige "una indemnización en nombre del pueblo de Florida y el fin de las prácticas engañosas y peligrosas descritas en la demanda".

"Hoy hemos anunciado la primera demanda a nivel estatal del país contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. OpenAI y Altman hicieron caso omiso de las advertencias de seguridad internas y externas, pusieron a los niños en grave peligro y permitieron que un producto peligroso llegara a millones de floridanos", escribió Uthmeier en su cuenta de X.

La demanda de Florida, presentada ante el Décimo Circuito Judicial de Florida, es la primera acción judicial de un estado contra OpenAI y Sam Altman.

Mike Duffey, agente especial a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), respaldó la iniciativa y sostuvo que el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la protección de los menores: "La vigilancia parental debe pasar de limitarse a supervisar con quién hablan nuestros hijos a garantizar que entiendan con qué están hablando, porque una máquina programada para complacer nunca podrá sustituir la seguridad que proporcionan los límites humanos".