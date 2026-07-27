Porsche anuncia un recorte de 5.000 puestos de trabajo para 2035

Publicado por Alejandro Baños 27 de julio, 2026

La factoría alemana Porsche anunció una reestructuración estratégica de su esquema y recortará más de 5.000 puestos de trabajo para 2035. Esta decisión se produce pocos días después de que su matriz, el Grupo Volkswagen, informase de un desplome en las ventas mundiales, principalmente en China, donde tenían un nicho de mercado consolidado.

Este recorte laboral es uno de los puntos enmarcados en un plan estratégico de la compañía.

"El paquete también incluye la reducción socialmente responsable de otros 5.000 puestos de trabajo para 2035. Esto se logrará principalmente mediante la jubilación natural, los efectos demográficos, la ampliación del programa especial de jubilación parcial y los acuerdos de indemnización voluntaria", indicó Porsche en un comunicado.

El objetivo, según explicó la factoría, es "reforzar la competitividad (...) y garantizar el mayor número de puestos de trabajo posible a largo plazo".

Además de este recorte laboral, Porsche afirmó que no se aplicarán aumentos salariales hasta 2035. Sus ejecutivos renunciarán a "una contribución equivalente a los aumentos de la remuneración básica".

El presidente del Consejo de Administración de Porsche, Michael Leiters, señaló que estas medidas son "beneficiosas" para la compañía y le "brinda la oportunidad de reorientar estratégicamente nuestra empresa e invertir en nuestra competitividad".

En 2025, Porsche entregó 279.449 vehículos a clientes en todo el mundo, un 10% menos que en 2024, según informó en un comunicado emitido a comienzos de este año. Sin especificar si fue en Estados Unidos, la factoría vendió 86.229 vehículos en America del Norte el año pasado, siendo "la región de ventas más grande".