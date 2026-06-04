Cuatro republicanos rompen filas y la Cámara vota para limitar los poderes de guerra de Trump en Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de junio, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump contra Irán, en un revés político significativo para el mandatario republicano luego de que cuatro miembros del GOP rompieran filas y se unieran a los demócratas para sacar adelante la medida por 215 votos a favor y 208 en contra.

La resolución, impulsada en medio de un frágil alto al fuego entre Washington y Teherán, ordena al presidente retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán salvo autorización expresa del Congreso, con excepción de situaciones en que se deba defender a Estados Unidos, a un aliado o a un socio ante un ataque inminente.

Los cuatro republicanos que votaron con los demócratas fueron los representantes Thomas Massie de Kentucky, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Tom Barrett de Michigan y Warren Davidson de Ohio. Massie, quien perdió su primaria el mes pasado ante un candidato respaldado por Trump, volvió a explicar su voto: "La gente está harta de pagar cinco dólares el galón de gasolina, seis dólares el de diésel y de no poder costear el fertilizante para nuestros campos en Kentucky. Creo que esto manda un buen mensaje: la Cámara del pueblo está harta de esta guerra".

El conflicto, que estalló a finales de febrero luego de que el presiente Trump ordenase un ataque contra la cúpula del régimen, ha pasado de una intensa campaña de bombardeos a un alto al fuego inestable mientras ambos países se disputan el control del Estrecho de Ormuz. Los negociadores, por el momento, permanecen distanciados sobre el futuro del programa nuclear iraní, y los enfrentamientos han aumentado en los últimos días en el marco del bloqueo estadounidense a los puertos del régimen iraní.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, condenó el resultado de la Cámara: "Un desenlace muy desafortunado, y muy peligroso en un momento muy serio". Johnson fue uno de los grandes derrotados de la jornada al no poder mantener la unión del partido en un momento clave en las negociaciones.

"Realmente socava el margen de maniobra y la capacidad del presidente para negociar. Ahora Irán va a ver esto y va a pensar que el pueblo estadounidense no lo apoya", dijo el representante Michael McCaul de Texas. Varios republicanos tuvieron el mismo análisis sobre el asunto.

Los demócratas, en cambio, celebraron el resultado como un punto de inflexión en un momento de campaña electoral a pocos meses de las midterms.

"Es el principio del fin de la guerra", dijo el representante Ro Khanna de California. "La Cámara de Representantes dijo que el pueblo estadounidense está harto".

El disidente republicano Fitzpatrick defendió su voto y descartó temer represalias de Trump.

"Llévelo al Congreso, debátalo en sus méritos y hagamos esta votación. Así es como se supone que debe funcionar el sistema", dijo el congresista. Consultado sobre posibles consecuencias políticas al ir contra Trump y su partido, Fitzpatrick solo manifestó que seguirá haciendo su trabajo.

La aprobación de la resolución, sin embargo, no pondrá fin al conflicto por sí sola. Tampoco hace que el fin de la guerra sea inminente. En primer lugar, la medida enfrenta múltiples obstáculos procedimentales antes de poder llegar al escritorio de Trump, quien además tiene poder de veto. Asimismo, la Cámara y el Senado están lejos de contar con la supermayoría de dos tercios necesaria para anularlo. En su primer mandato, Trump ya vetó resoluciones similares relacionadas con Yemen e Irán sin que el Congreso lograra revertirlos.

No obstante, que Trump tenga poder de veto no significa que no esté enfrentando desgaste político por la extensión de la guerra. Una encuesta de Fox News del mes pasado reveló que el 60% de los consultados se opone a la acción militar en Irán, frente al 40% que la respalda. Asimismo, los índices de aprobación de Trump cayeron mientras los precios del combustible continúan al alza.